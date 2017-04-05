СМИ назвали «Канело» чемпионом воображаемого дивизиона и усомнились в его превосходстве над Головкиным

В частности, команда «Канело» утверждает, что они являются «стороной А» и поэтому имеют преимущество в переговорах. Однако автор напоминает, что у мексиканца всего один пояс, тогда как Головкину принадлежат четыре титула -WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

«После победы над маленьким Мигелем Котто в 2015 году «Канело» освободил пояс WBC в среднем весе, чтобы не драться с Головкиным — обязательным претендентом на тот момент. «Канело» хотел драться в промежуточном весе, хотя победил Котто в рамках среднего. После того, как «Канело» в мае 2016 года нокаутировал Амира Хана — более маленького и слабого соперника — случайные фанаты стали называть мексиканца «А-стороной». Но сейчас это касается только PPV-продаж.

Хотя еще до появления PPV-индустрии, такого понятия не было в принципе. Чемпионы дрались друг с другом, основываясь на личных заслугах и объединительных или обязательных боях. Так, что исторически, «Канело» даже не «А-сторона». Единственный, кто может так называться, это Флойд Мейвезер-младший. Как по мне, «Канело» никогда не сможет генерировать те же деньги, что и Мейвезер.

У «Канело» при всех его достижениях всего один пояс. Плюс он чемпион своего воображаемого дивизиона, который существует только в его мире промежуточного веса. У него есть один пояс, и как он может являться «А-стороной» против неоспоримого чемпиона в среднем весе Головкина? Бокс — это о поясах. Как болельщики вообще могут поддерживать подобное отношение «Канело»?

Я не думаю, что «Канело» хочет драться. Де Ла Хойя должен перестать болтать о бое с Головкиным и перейти в средний вес. Но если бой не состоится, то это будет вина команды «Канело» — бой был у них в распоряжении, но они предпочли уклониться от него. Это станет большим финансовым ударом для Golden Boy Promotions, которая планируют сделать для мексиканца самый большой гонорар в его карьере, — написал автор.