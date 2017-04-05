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https://sport.mail.ru/news/boxing/29317963/
5 апреля 2017, 9:17 | Бокс | Vesti.kz

WBC санкционировал второй поединок Гонсалеса с Вангеком

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал второй поединок между никарагуанцем Романом Гонсалесом (46−1, 38 КО) и новым чемпионом организации в первом наилегчайшем весе тайцем Висаксилом Вангеком (42−4−1, 38 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

18 марта никарагуанец в довольно спорном бою потерпел первое поражение в карьере и потерял титул чемпиона. Увеличить
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«Принимая во внимание жесткую борьбу, которая была близка к равной, а также учитывая общественный спрос, появившийся на повторный поединок между этими двумя великими бойцами, WBC удовлетворил просьбу Романа Гонсалеса о проведении матча-реванша», — говорится в заявлении WBC.

Вместе с тем, WBC назначил поединок за титул временного чемпиона мира организации в этом весе. Это связано с тем, что после тяжелого боя и Гонсалес, и Вангек залечивают полученные травмы и не смогут выяснить отношения в обозримом будущем. Оспаривать титул временного чемпиона будут Карлос Куадрас (36−1−1, 27 КО) и Хуан Франсиско Эстрада (35−2, 25 КО)..

Сильнейший в этой паре должен будет встретиться с победителем реванша между Гонсалесом и Вангеком.

Напомним, первый их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Вангека большинством решений судей (113−113, 114−112, 114−112 в пользу тайца). Гонсалес, который побывал в нокдауне в первом раунде, что ранее никогда с ним не происходило, потерпел первое поражение в карьере и потерял титул. После боя он потребовал реванш.
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