WBC санкционировал второй поединок Гонсалеса с Вангеком

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«Принимая во внимание жесткую борьбу, которая была близка к равной, а также учитывая общественный спрос, появившийся на повторный поединок между этими двумя великими бойцами, WBC удовлетворил просьбу Романа Гонсалеса о проведении матча-реванша», — говорится в заявлении WBC.

Вместе с тем, WBC назначил поединок за титул временного чемпиона мира организации в этом весе. Это связано с тем, что после тяжелого боя и Гонсалес, и Вангек залечивают полученные травмы и не смогут выяснить отношения в обозримом будущем. Оспаривать титул временного чемпиона будут Карлос Куадрас (36−1−1, 27 КО) и Хуан Франсиско Эстрада (35−2, 25 КО)..

Сильнейший в этой паре должен будет встретиться с победителем реванша между Гонсалесом и Вангеком.