WBC санкционировал второй поединок Гонсалеса с Вангеком
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал второй поединок между никарагуанцем Романом Гонсалесом (46−1, 38 КО) и новым чемпионом организации в первом наилегчайшем весе тайцем Висаксилом Вангеком (42−4−1, 38 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
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«Принимая во внимание жесткую борьбу, которая была близка к равной, а также учитывая общественный спрос, появившийся на повторный поединок между этими двумя великими бойцами, WBC удовлетворил просьбу Романа Гонсалеса о проведении матча-реванша», — говорится в заявлении WBC.
Вместе с тем, WBC назначил поединок за титул временного чемпиона мира организации в этом весе. Это связано с тем, что после тяжелого боя и Гонсалес, и Вангек залечивают полученные травмы и не смогут выяснить отношения в обозримом будущем. Оспаривать титул временного чемпиона будут Карлос Куадрас (36−1−1, 27 КО) и Хуан Франсиско Эстрада (35−2, 25 КО)..
Сильнейший в этой паре должен будет встретиться с победителем реванша между Гонсалесом и Вангеком.
Напомним, первый их поединок состоялся 18 марта в
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