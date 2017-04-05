Головкин остался вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

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Головкин занимает в этом списке второе место, уступая лишь обладателю пояса WBO в первом среднем весе мексиканцу Сауля «Канело» Альваресу (48−1−1, 34 КО). Замыкает тройку чемпион WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31−0, 15 КО).

За свой последний бой против американца Дэниэла Джейкобса, состоявшийся 18 марта в Нью-Йорке, Головкин заработал 2,5 миллиона долларов. Это самый большой гонорар в карьере GGG за поединки, которые он проводил на территории США.

Отметим, что изначально в рейтинг главных «манимейкеров» в Pound-For-Pound входили десять боксеров, но Forbes решил расширить его до 15 представителей. Это новшество позволило Джейкобсу войти в этот список с гонораром в 1,75 миллиона долларов, самым крупным в его карьере.

Также в ТОП попал еще один бывший соперник Головкина — британец Келл Брук, которому поражение от казахстанца принесло также рекордный гонорар в четыре миллиона долларов.

Полностью список теперь уже 15 главных «манимейкеров» среди P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:

1 (1). Сауль «Канело» Альварес

2 (2). Геннадий Головкин

3 (3). Андре Уорд

4 (4). Владимир Кличко-ЭнтониДжошуа

5 (5). Мэнни Пакьяо

6 (6). Кит Турман

7 (7). Сергей Ковалев

8 (8). Деонтей Уайлдер

9 (9). Василий Ломаченко

10 (новичок). Теренс Кроуфорд

11 (новичок). Дэниэл Джейкобс

12 (10). Эдриэн Бронер

13 (новичок). Келл Брук

14 (новичок). Майки Гарсия

15 (новичок). Эррол Спенс.