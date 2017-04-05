Головкин остался вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) сохранил свою позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в
Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного журнала Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Головкин занимает в этом списке второе место, уступая лишь обладателю пояса WBO в первом среднем весе мексиканцу Сауля «Канело» Альваресу (48−1−1, 34 КО). Замыкает тройку чемпион WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31−0, 15 КО).
За свой последний бой против американца Дэниэла Джейкобса, состоявшийся 18 марта в
Отметим, что изначально в рейтинг главных «манимейкеров» в
Также в ТОП попал еще один бывший соперник Головкина — британец Келл Брук, которому поражение от казахстанца принесло также рекордный гонорар в четыре миллиона долларов.
Полностью список теперь уже 15 главных «манимейкеров» среди P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1 (1). Сауль «Канело» Альварес
2 (2). Геннадий Головкин
3 (3). Андре Уорд
4 (4). Владимир Кличко-ЭнтониДжошуа
5 (5). Мэнни Пакьяо
6 (6). Кит Турман
7 (7). Сергей Ковалев
8 (8). Деонтей Уайлдер
9 (9). Василий Ломаченко
10 (новичок). Теренс Кроуфорд
11 (новичок). Дэниэл Джейкобс
12 (10). Эдриэн Бронер
13 (новичок). Келл Брук
14 (новичок). Майки Гарсия
15 (новичок). Эррол Спенс.
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