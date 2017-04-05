Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29317776/
5 апреля 2017, 9:14 | Бокс | Vesti.kz

Головкин остался вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) сохранил свою позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного журнала Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF <span class=error>казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) сохранил свою позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в <nobr>Pound-For-Pound</nobr> (вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного журнала Forbes сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Головкин занимает в этом списке второе место, уступая лишь обладателю пояса WBO в первом среднем весе мексиканцу Сауля «Канело» Альваресу (48−1−1, 34 КО). Замыкает тройку чемпион WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31−0, 15 КО).

За свой последний бой против американца Дэниэла Джейкобса, состоявшийся 18 марта в Нью-Йорке, Головкин заработал 2,5 миллиона долларов. Это самый большой гонорар в карьере GGG за поединки, которые он проводил на территории США.

Отметим, что изначально в рейтинг главных «манимейкеров» в Pound-For-Pound входили десять боксеров, но Forbes решил расширить его до 15 представителей. Это новшество позволило Джейкобсу войти в этот список с гонораром в 1,75 миллиона долларов, самым крупным в его карьере.

Также в ТОП попал еще один бывший соперник Головкина — британец Келл Брук, которому поражение от казахстанца принесло также рекордный гонорар в четыре миллиона долларов.

Полностью список теперь уже 15 главных «манимейкеров» среди P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:

1 (1). Сауль «Канело» Альварес
2 (2). Геннадий Головкин
3 (3). Андре Уорд
4 (4). Владимир Кличко-ЭнтониДжошуа
5 (5). Мэнни Пакьяо
6 (6). Кит Турман
7 (7). Сергей Ковалев
8 (8). Деонтей Уайлдер
9 (9). Василий Ломаченко
10 (новичок). Теренс Кроуфорд
11 (новичок). Дэниэл Джейкобс
12 (10). Эдриэн Бронер
13 (новичок). Келл Брук
14 (новичок). Майки Гарсия
15 (новичок). Эррол Спенс.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

СМИ назвали «Канело» чемпионом воображаемого дивизиона и усомнились в его превосходстве над Головкиным

СМИ назвали «Канело» чемпионом воображаемого дивизиона и усомнились в его превосходстве над Головкиным

Обозреватель портала Boxingnews24.com Хайме Ортега выразил сомнение по поводу того, что чемпион WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) имеет хоть какое-либо превосходство по отношению к казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) в их переговорах по бою на сентябрь.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

СМИ назвали "Канело" чемпионом воображаемого дивизиона и усомнились в его превосходстве над Головкиным

СМИ назвали кандидата на место главного тренера "Кайрата"

Португальский футболист ударом коленом в голову нокаутировал судью за красную карточку