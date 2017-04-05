Инсайдер назвал завышенными объявленные PPV-продажи боя Головкин-Джейкобс и привел реальные цифры

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По последним данным, которые привел промоутер Головкина Том Леффлер, бой собрал 170 тысяч PPV. По этому показателю он неофициально обошел результаты поединка между Сергеем Ковалем и американцем Андре Уордом (160−165 тысяч).

Однако Глейзер, который на протяжении 30 лет был вовлечен в профессиональный бокс, назвал цифры продаж платных трансляций последнего боя Головкина завышенными. По его информации, поединок собрал всего 123 тысяч PPV, хотя сам инсайдер прогнозировал 110 тысяч.

«На бой Головкин — Джейкобс не было продано 170 тысяч PPV, о чем организаторы хвастались некоторым СМИ. Реальные цифры — 123 тысячи PPV, и это еще хороший результат, учитывая тот факт, что в это же время шли NCAA March Madness и World Baseball Classic. Лично я предсказывал 110 тысяч PPV, так что это хороший показатель на фоне других спортивных событий, которые транслировались в этот вечер», — написал Глейзер на своей странице в Facebook.

Ожидается, что официальные данные по PPV-продажам на бой Головкин — Джейкобс телеканал HBO предоставит в ближайшее время. Отметим, что для казахстанского боксера это был второй опыт проведения поединка на платном телеведении. Дебютный поединок GGG с канадцем Давидом Лемье в октябре 2015 года принес чуть больше 150 тысяч PPV.

Между тем промоутеры мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, с которым Головкин ведет переговоры о бое на сентябрь, выразили разочарование по поводу цифр PPV-продаж поединка казахстанца с Джейкобсом. А бывший чемпион мира в двух весовых категориях американский боксер Майки Гарсия считает, что Головкин зря проводил этот бой PPV, что негативно скажется на его переговорах с «Канело».

При этом ранее все тот же Глейзер «уличил» в завышении цифр PPV-продаж боя «Канело» с британцем Амиром Ханом, состоявшегося 6 мая 2016 года. Тогда сообщалось, что этот бой собрал 600 тысяч PPV, однако по данным инсайдера — всего 332 тысячи.

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