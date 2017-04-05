Инсайдер назвал завышенными объявленные PPV-продажи боя Головкин-Джейкобс и привел реальные цифры
Американский промоутер и инсайдер Рик Глейзер заявил о том, что информация о количестве проданных платных трансляций (PPV) на бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и американцем Дэниелом Джейкобсом (32−2, 29 КО) не соответствует действительности, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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По последним данным, которые привел промоутер Головкина Том Леффлер, бой собрал 170 тысяч PPV. По этому показателю он неофициально обошел результаты поединка между Сергеем Ковалем и американцем Андре Уордом (160−165 тысяч).
Однако Глейзер, который на протяжении 30 лет был вовлечен в профессиональный бокс, назвал цифры продаж платных трансляций последнего боя Головкина завышенными. По его информации, поединок собрал всего 123 тысяч PPV, хотя сам инсайдер прогнозировал 110 тысяч.
«На бой Головкин — Джейкобс не было продано 170 тысяч PPV, о чем организаторы хвастались некоторым СМИ. Реальные цифры — 123 тысячи PPV, и это еще хороший результат, учитывая тот факт, что в это же время шли NCAA March Madness и World Baseball Classic. Лично я предсказывал 110 тысяч PPV, так что это хороший показатель на фоне других спортивных событий, которые транслировались в этот вечер», — написал Глейзер на своей странице в Facebook.
Ожидается, что официальные данные по
Между тем промоутеры мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, с которым Головкин ведет переговоры о бое на сентябрь, выразили разочарование по поводу цифр
При этом ранее все тот же Глейзер «уличил» в завышении цифр
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