Бернард Хопкинс: Джейкобс наглядно показал «Канело», как нужно побеждать Головкина

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«По моим подсчетам, Дэнни выиграл как минимум раздельным решением судей, хотя я бы не огорчился, если бы была ничья, — цитирует Хопкинса BoxingScene.com. — Он заслужил эту победу. Я это говорю не потому, что он храбрый, и не потому, что он победил рак, а потому, что он показал отличную работу в ринге. Он устроил настоящую войну. Да, было несколько близких раундов, которые можно было отдать в любую сторону. Но даже после нокдауна он боксировал настолько спокойно и технично, что наглядным примером показал «Канело» Альваресу, как нужно побеждать Головкина.

Головкин уже не будет прогрессировать, потому что вошел в зону комфорта. Сначала ты делаешь это ментально, потом физически, и в конце концов ты падаешь. Большинство чемпионов, долгое время находившихся на вершине, прошло через это.

При этом промоутер GGG Том Леффлер выражал надежду, что выступление Джейкобса вдохновит мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), и тот согласится на бой с Головкиным. Стороны ведут переговоры по поединку на сентябрь.

Напомним, Головкин победил единогласным решением судей, отправив Джейкобса в нокдаун в четвертом раунде. Ранее американец заявил о намерении как можно скорее взять реванш. Сам казахстанец обещал предоставить ему такую возможность.