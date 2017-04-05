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5 апреля 2017, 8:55 | Бокс | Vesti.kz

Официально объявлена дата реванша между Ковалевым и Уордом

Промоутерские компании Roc Nation и Main Events официально объявили о проведении второго поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе 33-летним американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО) и 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26 КО).

Промоутерские компании Roc Nation и <span class=error>Main</span> Events официально объявили о проведении второго поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super) WBO и IBF в полутяжелом весе 33-летним американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> (31−0 15 КО) и 34-летним россиянином Сергеем <span class=error>Ковалевым</span> (30−1−1 26 КО). Увеличить
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Их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслировать телеканал HBO через систему PPV (платные трансляции).

На следующей неделе состоится пресс-тур по трем городам: Нью-Йорк, Окленд и Лос-Анджелес.

«Рад слышать, что реванш состоится. Очень надеюсь, что Уорд выйдет на ринг. Любители бокса увидят настоящего Крушителя, которого им не хватало в моих последних боях. Для меня этот бой будет важнейшим в карьере. Большое спасибо всем любителям бокса», — приводит слова Ковалева BoxingScene.com.

«Буду краток. Вы получили то, чего просили. Теперь вы увидите меня 17 июня. На этот раз оставьте отговорки дома», — написал Уорд на своей странице в Instagram.

Напомним, первый бой Ковалева и Уорда за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Таким образом, российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Этот поединок также транслировался по системе PPV и собрал 160 тысяч.
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