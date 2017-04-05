Официально объявлена дата реванша между Ковалевым и Уордом
Промоутерские компании Roc Nation и Main Events официально объявили о проведении второго поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе 33-летним американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО) и 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Их реванш состоится 17 июня в
На следующей неделе состоится
«Рад слышать, что реванш состоится. Очень надеюсь, что Уорд выйдет на ринг. Любители бокса увидят настоящего Крушителя, которого им не хватало в моих последних боях. Для меня этот бой будет важнейшим в карьере. Большое спасибо всем любителям бокса», — приводит слова Ковалева BoxingScene.com.
«Буду краток. Вы получили то, чего просили. Теперь вы увидите меня 17 июня. На этот раз оставьте отговорки дома», — написал Уорд на своей странице в Instagram.
Напомним, первый бой Ковалева и Уорда за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter