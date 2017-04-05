Боксер Ковалев пообещал показать настоящего «Крушителя» в бою-реванше с Уордом
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что в матче-реванше с американцем Андре Уордом он снова станет настоящим «Крушителем», как его прозвали любители бокса по всему миру.
Ковалев 19 ноября 2016 года в
«Я очень рад, что реванш состоится. Надеюсь, Андре Уорд
За карьеру 34-летний Ковалев одержал 30 побед (26 — нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении и одной ничьей. На счету 33-летнего Уорда 31 победа (15 — нокаутом).
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