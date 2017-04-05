Боксер Ковалев пообещал показать настоящего «Крушителя» в бою-реванше с Уордом

Ковалев 19 ноября 2016 года в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей из США и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Промоутер российского боксера Кэти Дува ранее сообщила агентству «Р-Спорт», что стороны подписали контракт о проведении боя-реванша 17 июня в Лас-Вегасе (США).

«Я очень рад, что реванш состоится. Надеюсь, Андре Уорд все-таки выйдет на ринг в этом бою. Поклонники бокса увидят настоящего “Крушителя” — того, по которому они соскучились во время пары моих последних поединков. Для меня этот реванш важнее всех остальных боев за всю мою карьеру», — заявил Ковалев, слова которого приводятся в пресс-релизе организаторов.

За карьеру 34-летний Ковалев одержал 30 побед (26 — нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении и одной ничьей. На счету 33-летнего Уорда 31 победа (15 — нокаутом).