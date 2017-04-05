Ковалев пообещал сокрушить Уорда в реванше

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Ранее было официально объявлено о проведении реванша Ковалев — Уорд 17 июня. Победитель боя станет обладателем чемпионских титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

«Я очень рад, что реванш состоится, и надеюсь, что Андре Уорд выйдет на ринг, — сказал Ковалев. — Любители бокса увидят настоящего Крашера, которого они не видели в паре моих последних боев. Этот бой, как никакой другой в моей карьере, важен для меня».

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.