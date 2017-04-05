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https://sport.mail.ru/news/boxing/29316955/
5 апреля 2017, 1:09 | Бокс | ТАСС

Дува: Ковалев отказался от других боев в пользу реванша с Уордом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев отказался от нескольких боев в пользу проведения реванша с американцем Андре Уордом. Об этом заявила руководитель компании Main Events Кэти Дува, слова которой приводятся в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Ранее было официально объявлено о проведении реванша Ковалев — Уорд 17 июня. Победитель боя станет обладателем чемпионских титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

«Реванш станет невероятным опытом для всей нашей команды, — сказала Дува. — Сергей долго ждал этого боя и отказался от других, лишь бы получить возможность вернуть титулы. Теперь мы начнем продвигать этот бой».

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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Ковалев пообещал сокрушить Уорда в реванше

Ковалев пообещал сокрушить Уорда в реванше

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев пообещал сокрушить американца Андре Уорда в бое-реванше, который пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Слова Ковалева приводятся в пресс-релизе, который оказался в распоряжении ТАСС.
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