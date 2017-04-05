WBC обязала Вангека дать реванш Гонсалесу

«Принимая во внимание жёсткую борьбу, которая была близка к равной, а также учитывая общественный спрос, появившийся на повторный поединок между этими двумя великими бойцами, WBC удовлетворил просьбу Романа Гонсалеса о проведении матча-реванша» — гласит заявление организации.



Вместе с тем WBC назначило поединок и за титул временного чемпиона мира в этом весе — это связано с тем, что после тяжёлого боя и Гонсалес, и Вангек залечивают полученные травмы и не смогут выяснить отношения в обозримом будущем. Оспаривать титул временного чемпиона будут Карлос Куадрас и Хуан Франсиско Эстрада.



Сильнейший в этой паре должен будет встретиться с победителем реванша между Гонсалесом и Вангеком.