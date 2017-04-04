Ковалёв: Предстоящий бой с Уордом будет важнейшим в моей карьере

Поединок состоится 17 июня в Лас-Вегасе.



«Рад слышать, что реванш состоится. Очень надеюсь, что Уорд выйдет на ринг. Любители бокса увидят настоящего Крушителя, которого им не хватало в моих последних боях. Для меня этот бой будет важнейшим в карьере. Большое спасибо всем любителям бокса», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.