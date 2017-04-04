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https://sport.mail.ru/news/boxing/29316591/
4 апреля 2017, 23:57 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв: Предстоящий бой с Уордом будет важнейшим в моей карьере

Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал достижение договорённости о реванше с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американцем Андре Уордом.

Поединок состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

«Рад слышать, что реванш состоится. Очень надеюсь, что Уорд выйдет на ринг. Любители бокса увидят настоящего Крушителя, которого им не хватало в моих последних боях. Для меня этот бой будет важнейшим в карьере. Большое спасибо всем любителям бокса», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
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