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https://sport.mail.ru/news/boxing/29316536/
4 апреля 2017, 23:40 | Бокс | Sports.kz

Рикки Хаттон: По сути, Жакиянов был никем. Мы подняли его на новый уровень

Тренер казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) Рикки Хаттон в интервью Boxingnewsonline.net рассказал о своем подопечном, сообщает Sports.kz.

Тренер казахстанского боксера <span class=error>Жаната</span> Жакиянова (27−1 18 КО) <span class=error>Рикки</span> <span class=error>Хаттон</span> в интервью Boxingnews<span class=stop>online</span>.net рассказал о своем подопечном сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — После победы Жаната над Уорреном меня переполняли потрясающие чувства. Я много раз говорил, что Жакиянов, по сути, — никто. Нет, речь не о неуважении: просто он не преуспел в любительской карьере, не был олимпийским чемпионом. Он не был «готовым» чемпионом. От нас потребовалось много работы, чтобы поднять его на новый уровень. Никто не давал ему шанса в бою с Уорреном — он был безусловным андердогом. Но я знал, что он победит. По тому, как он тренируется, как чувствует себя. Он напоминает мне меня самого в зале. Он сносит любое препятствие, которые появляется у него на пути. Как я говорил раньше, чтобы победить Жаната, его придется прибить к полу. После того, как он вернулся в бой, его уверенность прошла через весь наш зал.

Сейчас его ждут большие бои: Джейми Макдоннелл, Райан Барнетт, Пол Батлер. У нас есть возможности. Жакиянов — лишь третий чемпион мира, который был у Казахстана — это фантастическое достижение! Бой для двух чемпионов [второй — Геннадий Головкин] в Казахстане? Думаю, я могу сказать за Геннадия и за Жаната: это их мечта — собраться двумя командами вместе. Вряд ли они когда-либо могли мечтать об этом! — сказал Хаттон.

Ранее сообщалось, что Жакиянов вместе с Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО) и другими казахстанскими боксерами выступит в рамках вечера бокса в Астане 9 сентября. Ожидается, что Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) также проведет свой бой в рамках международной выставки EXPO, но в июне: его возможный соперник — британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО).

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