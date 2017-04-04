Фрэмптон вернётся в ринг в июле
Бывший чемпион мира в полулёгком весе (до 57,2 кг) по версии WBA Карл Фрэмптон (23−1, 14 КО) объявил, что планирует провести свой следующий бой летом.
Местом проведения поединка станет родной город североирландца — Белфаст.
«Проведу свой следующий бой в конце июля или в августе на “Виндзор парке” в Белфасте. Мои промоутеры работают очень тяжело, и мы близки к договорённости. Это будет ещё одна большая ночь в Виндзоре», — цитирует Фрэмптона BoxingScene.
При этом боксёр не называет имени потенциального соперника. Последний раз Карл Фрэмптон появлялся в ринге 28 января, когда в
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