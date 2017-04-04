Фрэмптон вернётся в ринг в июле

Местом проведения поединка станет родной город североирландца — Белфаст.



«Проведу свой следующий бой в конце июля или в августе на “Виндзор парке” в Белфасте. Мои промоутеры работают очень тяжело, и мы близки к договорённости. Это будет ещё одна большая ночь в Виндзоре», — цитирует Фрэмптона BoxingScene.



При этом боксёр не называет имени потенциального соперника. Последний раз Карл Фрэмптон появлялся в ринге 28 января, когда в матче-реванше уступил титул по версии WBA Лео Санта Крусу. Долгое время ходили разговоры о возможном третьем бое между североирландцем и мексиканцем, однако сегодня WBA обязала Санта Круса провести поединок с Абнером Маресом.