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https://sport.mail.ru/news/boxing/29316483/
4 апреля 2017, 23:39 | Бокс | Чемпионат.com

Фрэмптон вернётся в ринг в июле

Бывший чемпион мира в полулёгком весе (до 57,2 кг) по версии WBA Карл Фрэмптон (23−1, 14 КО) объявил, что планирует провести свой следующий бой летом.

Местом проведения поединка станет родной город североирландца — Белфаст.

«Проведу свой следующий бой в конце июля или в августе на “Виндзор парке” в Белфасте. Мои промоутеры работают очень тяжело, и мы близки к договорённости. Это будет ещё одна большая ночь в Виндзоре», — цитирует Фрэмптона BoxingScene.

При этом боксёр не называет имени потенциального соперника. Последний раз Карл Фрэмптон появлялся в ринге 28 января, когда в матче-реванше уступил титул по версии WBA Лео Санта Крусу. Долгое время ходили разговоры о возможном третьем бое между североирландцем и мексиканцем, однако сегодня WBA обязала Санта Круса провести поединок с Абнером Маресом.
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