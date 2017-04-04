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https://sport.mail.ru/news/boxing/29316310/
4 апреля 2017, 23:03 | Бокс | Sports.kz

Бернард Хопкинс: Джейкобс победил Головкина как минимум раздельным решением

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Бернард Хопкинс в интервью Boxingscene.com поделился мнением о бое своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в двух весовых категориях американец <span class=error>Бернард</span> Хопкинс в интервью Boxingscene.com поделился мнением о бое своего соотечественника <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−2 29 КО) с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — По-моему, Дэнни победил как минимум раздельным решением, хотя я бы не расстроился и ничьей. Но всё пошло по худшему сценарию. Я считаю, что Джейкобс заслужил победу: не потому, что он был храбрым, не потому, что он победил рак — речь не об этом, а просто потому, как он дрался. Несколько раундов были настолько близкими, что можно было бы закрыть глаза и сказать, кто выиграл. Даже после нокдауна Джейкобс был терпелив, техничен и уравновешен. Этим боем он подготовил хороший план для следующего соперника GGG — «Канело». Он видит, что Головкин не становится лучше. Сначала он становится лучше морально, затем физически, после чего падает. Такое случалось со многими чемпионами, — считает Хопкинс.

Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей.

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