Бернард Хопкинс: Джейкобс победил Головкина как минимум раздельным решением

— По-моему, Дэнни победил как минимум раздельным решением, хотя я бы не расстроился и ничьей. Но всё пошло по худшему сценарию. Я считаю, что Джейкобс заслужил победу: не потому, что он был храбрым, не потому, что он победил рак — речь не об этом, а просто потому, как он дрался. Несколько раундов были настолько близкими, что можно было бы закрыть глаза и сказать, кто выиграл. Даже после нокдауна Джейкобс был терпелив, техничен и уравновешен. Этим боем он подготовил хороший план для следующего соперника GGG — «Канело». Он видит, что Головкин не становится лучше. Сначала он становится лучше морально, затем физически, после чего падает. Такое случалось со многими чемпионами, — считает Хопкинс.



Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей.