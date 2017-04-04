Бернард Хопкинс: Джейкобс победил Головкина как минимум раздельным решением
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Бернард Хопкинс в интервью Boxingscene.com поделился мнением о бое своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей.
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