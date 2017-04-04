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4 апреля 2017, 22:52 | Бокс | Чемпионат.com

Источник: Уорд и Ковалёв проведут реванш 17 июня в Лас-Вегасе

Повторный поединок между чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО) и экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалёвым (30−1−1, 26 КО) состоится 17 июня.

Повторный поединок между чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> (31−0 15 КО) и <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира россиянином Сергеем Ковалёвым (30−1−1 26 КО) состоится 17 июня. Увеличить
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© РИА "Новости"

Место проведения поединка — Лас-Вегас, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Worldboxingnews.

Официальное заявление по этому поводу должно последовать в ближайшие несколько часов. Первый бой между Уордом и Ковалёвым состоялся 19 ноября и также прошёл в Лас-Вегасе. Тогда крайне противоречивую победу единогласным решением судей одержал Андре Уорд.
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