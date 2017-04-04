Источник: Уорд и Ковалёв проведут реванш 17 июня в Лас-Вегасе

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Место проведения поединка — Лас-Вегас, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Worldboxingnews.



Официальное заявление по этому поводу должно последовать в ближайшие несколько часов. Первый бой между Уордом и Ковалёвым состоялся 19 ноября и также прошёл в Лас-Вегасе. Тогда крайне противоречивую победу единогласным решением судей одержал Андре Уорд.