Источник: Уорд и Ковалёв проведут реванш 17 июня в Лас-Вегасе
Повторный поединок между чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО) и
экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалёвым (30−1−1, 26 КО) состоится 17 июня.
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Место проведения поединка —
Официальное заявление по этому поводу должно последовать в ближайшие несколько часов. Первый бой между Уордом и Ковалёвым состоялся 19 ноября и также прошёл в
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