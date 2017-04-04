Тренер Макгрегора: Бой Конора с Мейвезером состоится в этом году
Джон Кавана, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, выразил уверенность, что его подопечный проведёт бой с
экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером до конца этого года.
«В этом деле есть много вопросов, которые надо решить. Разные организации, разные промоутеры, разные комиссии. Но я уверен, что этот бой состоится до конца этого года. Мы оставим бумажную волокиту юристам, а сами займёмся подготовкой к поединку.
Бокс — только один навык, который необходим бойцу UFC, так что в этот раз мы можем не обращать внимания на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter