Тренер Макгрегора: Бой Конора с Мейвезером состоится в этом году

«В этом деле есть много вопросов, которые надо решить. Разные организации, разные промоутеры, разные комиссии. Но я уверен, что этот бой состоится до конца этого года. Мы оставим бумажную волокиту юристам, а сами займёмся подготовкой к поединку.



Бокс — только один навык, который необходим бойцу UFC, так что в этот раз мы можем не обращать внимания на джиу-джитсу, тайский бокс и другие единоборства. Да, мы будем готовиться к бою с боксёром, который знаменит одной из лучших защит в истории, но подготовка будет упрощена за счёт того, что в тренировки будет включён лишь бокс. Это новый вызов для нас, и я очень взволнован», — приводит слова Каваны Fox Sports.