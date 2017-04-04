СМИ обозначило три варианта развития событий для Головкина

«Не все ясно и с поединком Головкина против обладателя титула WBO в весе до 72,6 кг британца Билли Джо Сондерса. Уже на текущей неделе руководитель управления туризма, физкультуры и спорта Астаны Берик Маржикпаев заявил, что встреча может состояться в столице Казахстана 17 июля, а примет ее вмещающая 30 тысяч зрителей “Астана Арена”.



“Поэтому готовьтесь, копите деньги, думаю, билеты будут недешевыми”, — приводил слова чиновника Sputnik.



В тот же день вечером последовало опровержение на официальном сайте акимата Астаны.



“Информация о том, что 17 июля 2017 года состоится бой Головкина, не соответствует действительности, — говорилось в сообщении. — Акимат не является официальным организатором данного мероприятия и не владеет информацией по условиям проведения данного боя. За предоставление некорректной информации <…> Маржикпаеву объявлено замечание”.



Надежда на определенность у болельщиков из Казахстана, рассчитывавших увидеть любимого спортсмена на родной земле, угасла быстро. И все-таки она есть, поскольку рассказавший о намеченном в Астане бое чиновник оговорился, что окончательно все станет ясно через две недели, “это ведь профессиональный бокс, который уже превратился в бизнес”.



Головкин в середине марта одержал свою 37-ю подряд победу на профессиональном ринге, но впервые в чемпионском бою не смог нокаутировать своего соперника. Американец Дэниэл Джейкобс не только продержался все 12 раундов, но и очень уверенно провел вторую половину поединка, пусть и в первой его части побывал на полу.



После этого боя заманчивыми для Головкина смотрятся сразу три возможных развития событий.



Первый — это поединок с мексиканцем Саулем (Канело) Альваресом, который принесет хорошую “кассу”. Второй — реванш против Джейкобса, и тут важен именно спортивный принцип. Третий —— бой с Сондерсом, у которого находится то, чего не хватает для коллекции чемпиону WBA, WBC и IBF в весе до 72,6 кг», — пишет СМИ.