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https://sport.mail.ru/news/boxing/29314666/
4 апреля 2017, 19:23 | Бокс | Sports.kz

Головкину предложили встретиться с экс-соперником Пакьяо

Корреспондент EsNews Эли Секбах удивил американского полусредневеса Брэндона Риоса (33−3−1, 24 КО) и его тренеров необычным вопросом, сообщает Sports.kz.

Корреспондент EsNews Эли <span class=error>Секбах</span> удивил американского полусредневеса Брэндона <span class=error>Риоса</span> (33−3−1 24 КО) и его тренеров необычным вопросом сообщает Sports.kz. Увеличить
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Сначала журналист спросил Риоса о его предпочтениях в бое мексиканцев Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) и Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), а затем внезапно предложил ему встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

— Да Эли никогда не спарринговал даже ни одного раунда, он даже не знает, что такое три минуты на ринге, а говорит такую ерунду! — подняли на смех Секбаха Риос и его тренер Рики Фуньес.

В комментариях к видео болельщики назвали Риоса «гребаным мешком», а Секбаха раскритиковали за «дурацкие вопросы».

Ожидается, что свой следующий бой Головкин проведет в июне в Астане против британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО).

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