Головкину предложили встретиться с экс-соперником Пакьяо
Корреспондент EsNews Эли Секбах удивил американского полусредневеса Брэндона Риоса (33−3−1, 24 КО) и его тренеров необычным вопросом, сообщает Sports.kz.
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Сначала журналист спросил Риоса о его предпочтениях в бое мексиканцев Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) и Хулио Сесара
— Да Эли никогда не спарринговал даже ни одного раунда, он даже не знает, что такое три минуты на ринге, а говорит такую ерунду! — подняли на смех Секбаха Риос и его тренер Рики Фуньес.
В комментариях к видео болельщики назвали Риоса «гребаным мешком», а Секбаха раскритиковали за «дурацкие вопросы».
Ожидается, что свой следующий бой Головкин проведет в июне в Астане против британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО).
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