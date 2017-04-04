Головкину предложили встретиться с экс-соперником Пакьяо

Сначала журналист спросил Риоса о его предпочтениях в бое мексиканцев Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) и Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), а затем внезапно предложил ему встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).



— Да Эли никогда не спарринговал даже ни одного раунда, он даже не знает, что такое три минуты на ринге, а говорит такую ерунду! — подняли на смех Секбаха Риос и его тренер Рики Фуньес.



В комментариях к видео болельщики назвали Риоса «гребаным мешком», а Секбаха раскритиковали за «дурацкие вопросы».



Ожидается, что свой следующий бой Головкин проведет в июне в Астане против британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО).