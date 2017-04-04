За «золотом» — в Ташкент. Кто представит Казахстан на чемпионате Азии по боксу
В конце апреля в Узбекистане стартует чемпионат Азии по боксу, и сборная Казахстана по умолчанию одна из фаворитов турнира. О составе и задачах команды — в материале корреспондента Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Основное соревнование для нас сейчас — это чемпионат Азии, — делится главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов. — После этого, через несколько дней, нас ждут Исламские игры солидарности в Баку.
Наставник отечественной команды заметил, что у его подопечных насыщенный соревновательный график и простоя практически нет. Ставка на турнирах будет сделана на молодых боксеров, ведь команда переживает смену поколений. По признанию Айтжанова, тренерский штаб хочет «сколотить» команду, которая не уступит сборным образца Лондонской Олимпиады или Игр в
— Есть
У нас есть опыт с двух Олимпиад, и мы видим, как выступить лучше, чтобы «не зажимали». Смотрим,
— Говоря о молодых ребятах, Вы, наверное, имеете в виду Абылайхана Жусупова и Абильхана Аманкула….
— Да.
— А задача какая перед командой стоит в Ташкенте?
— Конечно, больше завоевать лицензий — это в первую очередь. И конечно, как всегда, лучше выступить. Как получится, посмотрим, но минимум три «золота» должны взять.
Практически без звезд
Вспомним, что три золотых медали у нас были год назад, когда чемпионат Азии «пропускался» на квалификационное олимпийское первенство мира. В 2015 году в Бангкоке было пять чемпионов континента из Казахстана, а в иорданском Аммане — семь. В этот же раз вряд ли команда из Узбекистана позволит так доминировать «на своем поле».
В текущей ситуации с учетом обновления состава три первых места было бы неплохим результатом. Состав команды предположительно будет базироваться на «десятке», которая выступала на недавнем «малом чемпионате мира» в Галле.
До 49 килограммов — Ержан Жомарт;
до 52 килограммов — Азамат Исакулов;
до 56 килограммов — Кайрат Ералиев;
до 60 килограммов — Адилет Курметов;
до 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов;
до 69 килограммов — Абылайхан Жусупов;
до 75 килограммов — Абильхан Аманкул;
до 81 килограмма — Адильбек Ниязымбетов;
до 91 килограмма — Василий Левит;
свыше 91 килограмма — Камшыбек Кункабаев.
Не поедет в Ташкент двукратный олимпийский призер Адильбек Ниязымбетов, так как у него травма. Под вопросом участие в турнире Бекдаулета Ибрагимова, который покинул турнир в Германии уже после первого боя.
В текущей десятке
Не исключены и другие замены, но Айтжанов проинформировал, что команда в Ташкент поедет сильнейшим составом. Естественно, основные конкуренты — это боксеры из Узбекистана, но тренерский штаб у нас достаточно опытный, чтобы переиграть любого соперника — даже на его ринге.
Чемпионат Азии по боксу пройдет в Ташкенте с 29 апреля по 7 мая. Возможно,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter