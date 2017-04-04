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— Основное соревнование для нас сейчас — это чемпионат Азии, — делится главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов. — После этого, через несколько дней, нас ждут Исламские игры солидарности в Баку.

Наставник отечественной команды заметил, что у его подопечных насыщенный соревновательный график и простоя практически нет. Ставка на турнирах будет сделана на молодых боксеров, ведь команда переживает смену поколений. По признанию Айтжанова, тренерский штаб хочет «сколотить» команду, которая не уступит сборным образца Лондонской Олимпиады или Игр в Рио-де-Жанейро.

— Есть три-четыре боксера, молодых и перспективных, которые должны появиться уже на этом чемпионате Азии и чемпионате мира. Тренерский совет надеется на них, видим, что они могут показать хороший результат. К Олимпиаде будут уже такие бойцы, какие были у нас в Лондоне или Рио-де-Жанейро. В каждом весе — сильный боксер. Были, конечно, некоторые нюансы, но мы жаловаться не будем — надо быть на голову выше.

У нас есть опыт с двух Олимпиад, и мы видим, как выступить лучше, чтобы «не зажимали». Смотрим, где-то меняем тренировочный процесс, добавляем то, чего не хватает. Тренерский совет не сидит и ищет, как лучше выстроить работу. Думаю, ребята тоже не подведут, и все будет нормально.

— Говоря о молодых ребятах, Вы, наверное, имеете в виду Абылайхана Жусупова и Абильхана Аманкула….

— Да.

— А задача какая перед командой стоит в Ташкенте?

— Конечно, больше завоевать лицензий — это в первую очередь. И конечно, как всегда, лучше выступить. Как получится, посмотрим, но минимум три «золота» должны взять.

Практически без звезд

Вспомним, что три золотых медали у нас были год назад, когда чемпионат Азии «пропускался» на квалификационное олимпийское первенство мира. В 2015 году в Бангкоке было пять чемпионов континента из Казахстана, а в иорданском Аммане — семь. В этот же раз вряд ли команда из Узбекистана позволит так доминировать «на своем поле».

В текущей ситуации с учетом обновления состава три первых места было бы неплохим результатом. Состав команды предположительно будет базироваться на «десятке», которая выступала на недавнем «малом чемпионате мира» в Галле.

До 49 килограммов — Ержан Жомарт;

до 52 килограммов — Азамат Исакулов;

до 56 килограммов — Кайрат Ералиев;

до 60 килограммов — Адилет Курметов;

до 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов;

до 69 килограммов — Абылайхан Жусупов;

до 75 килограммов — Абильхан Аманкул;

до 81 килограмма — Адильбек Ниязымбетов;

до 91 килограмма — Василий Левит;

свыше 91 килограмма — Камшыбек Кункабаев.

Не поедет в Ташкент двукратный олимпийский призер Адильбек Ниязымбетов, так как у него травма. Под вопросом участие в турнире Бекдаулета Ибрагимова, который покинул турнир в Германии уже после первого боя. Кто-то из участников Кубка Короля в Таиланде при хорошем выступлении может «выйти в основе». Скажем, Шалкар Айхынбай заменит Ержана Жомарта, если сможет выйти в финал турнира в Бангкоке.

В текущей десятке более-менее уверенно могут чувствовать себя четыре боксера, начиная с категории до 69 килограммов и выше (за исключением до 81 килограмма). Тот же Левит избежит дуэли с Антоном Пинчуком, который без поражений идет во Всемирной серии бокса. Последний будет задействован в плей-офф WSB и вряд ли бросит «Астана Арланс» в важный момент. В полутяжелом весе тоже идут поиски кандидата на поездку.

Не исключены и другие замены, но Айтжанов проинформировал, что команда в Ташкент поедет сильнейшим составом. Естественно, основные конкуренты — это боксеры из Узбекистана, но тренерский штаб у нас достаточно опытный, чтобы переиграть любого соперника — даже на его ринге.