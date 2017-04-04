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https://sport.mail.ru/news/boxing/29313785/
4 апреля 2017, 18:08 | Бокс | Sports.kz

СМИ рассказали, почему Альваресу не побить Головкина

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал слова экс-чемпиона мира Хуана Мануэля Маркеса о том, что Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО) может побить Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз прокомментировал слова <nobr>экс-чемпиона</nobr> мира Хуана Мануэля <span class=error>Маркеса</span> о том что <span class=error>Сауль</span> Альварес (48−1−1 34 КО) может побить Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Интересно, Маркес действительно считает, что “Канело” по силам побить Головкина? Или он просто так говорит, потому что не принимает критику фанатов? Самая большая проблема Альвареса, которая помешает ему победить Головкина, — слабая выносливость. Ему нужны постоянные перерывы, отдых на канатах, во время боя. Вряд ли в бою с Головкиным ему удастся это сделать. Впрочем, у “Канело” есть шанс как побить Головкина, так и быть нокаутированным. Мы не знаем, будет ли он драться с ним, прямо сейчас трудно сказать. В своем последнем бою против Лиама Смита “Канело” выглядел ужасно. Также он пропускает много ударов от не лучших бойцов 154 фунтов. Да и сам Альварес таковым не является, что бы там ни говорил Де ла Хойя. Лучший боксер в этом дивизионе — Джермалл Чарло. Поэтому “Канело” с ним и не дрался», — считает автор.

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