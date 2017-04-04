СМИ рассказали, почему Альваресу не побить Головкина

«Интересно, Маркес действительно считает, что “Канело” по силам побить Головкина? Или он просто так говорит, потому что не принимает критику фанатов? Самая большая проблема Альвареса, которая помешает ему победить Головкина, — слабая выносливость. Ему нужны постоянные перерывы, отдых на канатах, во время боя. Вряд ли в бою с Головкиным ему удастся это сделать. Впрочем, у “Канело” есть шанс как побить Головкина, так и быть нокаутированным. Мы не знаем, будет ли он драться с ним, прямо сейчас трудно сказать. В своем последнем бою против Лиама Смита “Канело” выглядел ужасно. Также он пропускает много ударов от не лучших бойцов 154 фунтов. Да и сам Альварес таковым не является, что бы там ни говорил Де ла Хойя. Лучший боксер в этом дивизионе — Джермалл Чарло. Поэтому “Канело” с ним и не дрался», — считает автор.