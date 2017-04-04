WBA назначила реванш между Санта Крусом и Маресом

Встреча состоится в полулёгком весе (до 57,2 кг).



Стороны обязали договориться о месте и дате проведения поединка в течение 30 дней, в противном случае WBA назначит промоутерские торги.



Два мексиканца уже встречались в 2015 году, тогда на кону боя стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBA. В том поединке Абнер Марес уступил своему сопернику разделённым решением судей.