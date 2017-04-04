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https://sport.mail.ru/news/boxing/29313207/
4 апреля 2017, 17:51 | Бокс | Чемпионат.com

WBA назначила реванш между Санта Крусом и Маресом

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила поединок между суперчемпионом по версии этой организации — Лео Санта Крусом (33−1−1, 18 КО) и её регулярным чемпионом Абнером Маресом (30−2−1, 15 КО).

Встреча состоится в полулёгком весе (до 57,2 кг).

Стороны обязали договориться о месте и дате проведения поединка в течение 30 дней, в противном случае WBA назначит промоутерские торги.

Два мексиканца уже встречались в 2015 году, тогда на кону боя стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBA. В том поединке Абнер Марес уступил своему сопернику разделённым решением судей.
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