Сондерс злится, что бой с Головкиным до сих пор не утвержден
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) продолжает волноваться, что контракт о его бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) до сих пор не подписан, сообщает Sports.kz.
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«Бой до сих пор не утвержден. Не заставляйте меня снова спрашивать Фрэнка Уоррена [промоутера]! Этого больше не будет!» — написал Сондерс в твиттере.
Напомним, на этой неделе промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен обещал выступить с важным заявлением о бое с Головкиным. Если стороны договорятся о проведении поединка, то, скорее всего, он пройдет в июне в Астане.
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