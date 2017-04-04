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https://sport.mail.ru/news/boxing/29312983/
4 апреля 2017, 17:39 | Бокс | Sports.kz

Сондерс злится, что бой с Головкиным до сих пор не утвержден

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) продолжает волноваться, что контракт о его бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) до сих пор не подписан, сообщает Sports.kz.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) продолжает волноваться что контракт о его бое с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) до сих пор не подписан сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Бой до сих пор не утвержден. Не заставляйте меня снова спрашивать Фрэнка Уоррена [промоутера]! Этого больше не будет!» — написал Сондерс в твиттере.

Напомним, на этой неделе промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен обещал выступить с важным заявлением о бое с Головкиным. Если стороны договорятся о проведении поединка, то, скорее всего, он пройдет в июне в Астане.

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