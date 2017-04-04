Сондерс злится, что бой с Головкиным до сих пор не утвержден

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«Бой до сих пор не утвержден. Не заставляйте меня снова спрашивать Фрэнка Уоррена [промоутера]! Этого больше не будет!» — написал Сондерс в твиттере.



Напомним, на этой неделе промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен обещал выступить с важным заявлением о бое с Головкиным. Если стороны договорятся о проведении поединка, то, скорее всего, он пройдет в июне в Астане.