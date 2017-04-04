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4 апреля 2017, 9:45 | Бокс | Vesti.kz

Санчес ответил Сондерсу на провокацию Головкина футболкой с «трусливым Боратом»

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), прокомментировал очередную провокацию со стороны чемпиона WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) в адрес его подопечного, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Накануне Сондерс опубликовал в своем твиттере фотографию в футболке с надписью «GGG — трусливый Борат» и призвал Головкина поскорее сделать их объединительный бой. При этом британец не в первый раз прибегает к образу Бората для провокации казахстанца — в 2016 году для этого он использовал игру слов Borerat (скучная крыса, Борат).

«Теперь он готов драться, а когда его спрашивали раньше, и Головкин мог включить этот поединок в свой график, он не был готов. Так что если бой не состоится, то значит он (Сондерс) его упустил», — заявил Санчес, слова которого приводит NYFights.com.

Между тем портал Badlefthook.com предупредил Сондерса о том, что подобного рода провокация может дорого стоить британцу. Издание привело в пример случай с американцем Кертисом Стивенсом, который до боя устроил импровизированные похороны Головкина, за что был досрочно повержен в ринге.

Ранее сообщалось, что команды Головкина и Сондерса ведут переговоры о бое, который, по слухам, может пройти 10 или 17 июня в Казахстане. Промоутер британца пообещал сделать соответствующее заявление на этой неделе.

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