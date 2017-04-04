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4 апреля 2017, 9:44 | Бокс | Vesti.kz

СМИ узнали условия контракта «Канело» с Чавесом и назвали их позорными по отношению к Головкину

Стали известны финансовые условия контракта на бой между чемпионом WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой двух мексиканцев состоится 6 мая в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 6 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile. Причем он состоится в промежуточном весе 164,5 фунта.

Чавесу-младшему полагается 25 процентов от доходов с боя плюс фиксированный гонорар в размере шести миллионов долларов. Кроме того, если PPV-продажи (платные трансляции) превысят миллион, то Хулио получит еще дополнительные шесть миллионов.

Как отмечает SportNewsExpert, эти условия «позорны» по отношению к казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), который ведет переговоры с «Канело» по поводу боя на сентябрь. Дело в том, что промоутеры мексиканца предлагают GGG те же 25 процентов, но без фиксированного гонорара. Таким образом, Чавес-младший заработает больше, чем Головкин.

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