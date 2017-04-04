СМИ узнали условия контракта «Канело» с Чавесом и назвали их позорными по отношению к Головкину

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Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 6 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile. Причем он состоится в промежуточном весе 164,5 фунта.

Чавесу-младшему полагается 25 процентов от доходов с боя плюс фиксированный гонорар в размере шести миллионов долларов. Кроме того, если PPV-продажи (платные трансляции) превысят миллион, то Хулио получит еще дополнительные шесть миллионов.