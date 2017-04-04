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https://sport.mail.ru/news/boxing/29304188/
4 апреля 2017, 9:16 | Бокс | Vesti.kz

Стали известны финансовые детали переговоров между командами Головкина и «Канело»

Стали известны финансовые детали переговоров по бою между командами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и обладателем пояса WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Как известно, промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы «Канело», предлагала Головкину за бой в сентябре фиксированный гонорар. Изначально речь шла о сумме в десять миллионов долларов, которая впоследствии выросла до 15 миллионов. В свою очередь, команда Головкина настаивала на получении процента с общего дохода от боя.

Однако после низких результатов PPV-продаж (платные трансляции) последнего боя Головкина против американца Дэниэла Джейкобса (по последним данным этот поединок собрал 170 тысяч), промоутеры «Канело» отозвали свое предложение, сделав выбор в пользу процентного разделения.

В Golden Boy опасаются, что продажи боя Головкина и «Канело» на PPV не будут соответствовать их ожиданиям, и в этой связи они больше не намерены предлагать фиксированный гонорар. Их последнее предложение заключается в следующем — 75 процентов «Канело», а оставшиеся 25 Головкину.

Со своей стороны промоутер Головкина Том Леффлер хочет разделения 60 на 40 в пользу «Канело». При этом не исключено, что Golden Boy может смягчить свою позицию и согласиться на процентное соотношении «65 на 35», что будет близко к тому, о чем просит команда GGG.

В то же время промоутеры «Канело» выразили опасения, что планы Головкина на июнь могут помешать организации их сентябрьского поединка. Речь идет о бое между GGG и британцем Билли Джо Сондерсом, который, по информации СМИ, может пройти 10 или 17 июня в Казахстане. Тренер казахстанца Абель Санчес увидел в словах мексиканцев попытку избежать боя.

Между тем, некоторые СМИ считают, что Головкину не следует идти на поводу у «Канело» и делать бой с Сондерсом, иначе казахстанец рискует остаться ни с чем. Отмечается, что мексиканец в прошлом году уже кидал GGG.

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