Стали известны финансовые детали переговоров между командами Головкина и «Канело»
Стали известны финансовые детали переговоров по бою между командами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и обладателем пояса WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Как известно, промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы «Канело», предлагала Головкину за бой в сентябре фиксированный гонорар. Изначально речь шла о сумме в десять миллионов долларов, которая впоследствии выросла до 15 миллионов. В свою очередь, команда Головкина настаивала на получении процента с общего дохода от боя.
Однако после низких результатов
В Golden Boy опасаются, что продажи боя Головкина и «Канело» на PPV не будут соответствовать их ожиданиям, и в этой связи они больше не намерены предлагать фиксированный гонорар. Их последнее предложение заключается в следующем — 75 процентов «Канело», а оставшиеся 25 Головкину.
Со своей стороны промоутер Головкина Том Леффлер хочет разделения 60 на 40 в пользу «Канело». При этом не исключено, что Golden Boy может смягчить свою позицию и согласиться на процентное соотношении «65 на 35», что будет близко к тому, о чем просит команда GGG.
В то же время промоутеры «Канело» выразили опасения, что планы Головкина на июнь могут помешать организации их сентябрьского поединка. Речь идет о бое между GGG и британцем Билли Джо Сондерсом, который, по информации СМИ, может пройти 10 или 17 июня в Казахстане. Тренер казахстанца Абель Санчес увидел в словах мексиканцев попытку избежать боя.
Между тем, некоторые СМИ считают, что Головкину не следует идти на поводу у «Канело» и делать бой с Сондерсом, иначе казахстанец рискует остаться ни с чем. Отмечается, что мексиканец в прошлом году уже кидал GGG.
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