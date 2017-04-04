Джейкобс заявил о желании взять немедленный реванш у Головкина

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Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и завершился победой Головкина единогласным решением судей. После боя Джейкобс, который побывал в нокдауне в четвертом раунде, заявил, что был уверен в своей победе.

«Я хочу реванш с Головкиным как можно скорее, но я знаю, что должен подождать. Между тем, кого бы фанаты хотели видеть моим следующим соперником?», — написал Джейкобс в своем твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I want GGG rematch asap but I know I must wait ? In the mean time tho Who would the fans like to see as my next opponent?</p>— Daniel Jacobs (@DanielJacobsTKO) <a href="https://twitter.com/DanielJacobsTKO/status/849041372426498048">3 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Добавим, что в контракте боя Головкина и Джейкобса не было пункта о реванше. Однако после поединка казахстанец заявил о готовности предоставить американцу такую возможность.

После боя с Джейкобсом стало известно, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником казахстанца называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО). Стороны уже ведут переговоры по поединку, который по слухам, может пройти 10 или 17 июня в Казахстане.

На сентябрь у Головкина намечен бой с обладателем пояса WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), однако и он пока не утвержден.