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4 апреля 2017, 9:08 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс заявил о желании взять немедленный реванш у Головкина

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) заявил о жалении взять реванш у чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Американец проиграл GGG решением судей 18 марта в <nobr>Нью-Йорке</nobr> побыв в нокдауне в четвертом раунде. Увеличить
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Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и завершился победой Головкина единогласным решением судей. После боя Джейкобс, который побывал в нокдауне в четвертом раунде, заявил, что был уверен в своей победе.

«Я хочу реванш с Головкиным как можно скорее, но я знаю, что должен подождать. Между тем, кого бы фанаты хотели видеть моим следующим соперником?», — написал Джейкобс в своем твиттере.

Добавим, что в контракте боя Головкина и Джейкобса не было пункта о реванше. Однако после поединка казахстанец заявил о готовности предоставить американцу такую возможность.

После боя с Джейкобсом стало известно, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником казахстанца называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО). Стороны уже ведут переговоры по поединку, который по слухам, может пройти 10 или 17 июня в Казахстане.

На сентябрь у Головкина намечен бой с обладателем пояса WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), однако и он пока не утвержден.

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