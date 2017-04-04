Джейкобс заявил о желании взять немедленный реванш у Головкина
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) заявил о жалении взять реванш у чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Их поединок состоялся 18 марта в
«Я хочу реванш с Головкиным как можно скорее, но я знаю, что должен подождать. Между тем, кого бы фанаты хотели видеть моим следующим соперником?», — написал Джейкобс в своем твиттере.
Добавим, что в контракте боя Головкина и Джейкобса не было пункта о реванше. Однако после поединка казахстанец заявил о готовности предоставить американцу такую возможность.
После боя с Джейкобсом стало известно, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником казахстанца называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО). Стороны уже ведут переговоры по поединку, который по слухам, может пройти 10 или 17 июня в Казахстане.
На сентябрь у Головкина намечен бой с обладателем пояса WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), однако и он пока не утвержден.
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