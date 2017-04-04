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https://sport.mail.ru/news/boxing/29303814/
4 апреля 2017, 9:02 | Бокс | Vesti.kz

Леффлер: У нас нет подписанного контракта с «Канело», и Головкин не может строить свою карьеру

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), заявил, что он по-прежнему ведет переговоры с командой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) по поводу их сентябрьского боя.

Промоутер GGG также надеется устроить бой с Сондерсом. Увеличить
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«У нас, к сожалению, нет подписанного контракта с Golden Boy по поводу боя с «Канело, — сказал Леффлер в интервью iFL TV — Головкин не может строить свою карьеру на бое, который даже не утвержден. В то же время, если ли есть способ осуществить этот бой («Канело» против Голоквина), тогда мы постараемся сделать это. Я поддерживаю постоянный контракт с Эриком Гомесом (президент Golden Boy). И как я говорил ране, со своей стороны я готов сделать все возможное, чтобы этот бой состоялся.

Головкин всегда мечтал объединить все титулы. У Сондерса остался последний пояс, которого не хватает GGG. Надеюсь, мы сделаем бои с «Канело» и Сондерсом. Это два великих поединка для Геннадия.

Ранее сообщалось, что команда Головкина ведет переговоры с Сондерсом, владеющим поясом WBO в среднем весе. По слухам, он может пройти в июне в Казахстане.

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