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https://sport.mail.ru/news/boxing/29303689/
4 апреля 2017, 9:01 | Бокс | Vesti.kz

Сондерса предупредили о последствиях за провокацию Головкина «трусливым Боратом» на примере Стивенса

Обладатель пояса чемпион мира в среднем весе по версии WBO британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) отметился очередной провокацией в попытке поторопить чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с организацией их объединительного боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Американец в своем время поплатился за похороны GGG. Увеличить
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На прошлой неделе Сондерс и его промоутер Фрэнк Уоррен установили дедлайн для команды Головкина, чтобы те поскорее подписали контракт. Также британец призывал GGG «заткнуться и согласиться на бой» и «найти ручку» для подписания контракта.

На этот раз Сондерс решил перейти на личности и появился в футболке с надписью: «GGG — трусливый Борат. Сделай объединительный бой с Сондерсом».

Как отмечает портал Badlefthook.com, подобная провокация может подтолкнуть Головкина к скорейшему урегулированию сделку, однако это может дорого стоить Сондерсу.

«Последний человек, который проделал нечто подобное был Кертис Стивенс, который устроил импровизированные похороны Головкина. Головкин не слишком любезно отнесся к этой чрезмерной насмешке, и когда он получил возможность физически выразить свое неодобрение по поводу бравады Стивенса, то это привело к одной из самых запоминающихся реакций последних лет.

Между тем Сондерс и его команда настаивают на том, чтобы что их полностью устраивают условия Головкина по бою, который, по слухам, намечен на 10 июня в родном для GGG Казахстане, — говорится в заметке.

Напомним, Головкин встречался со Стивенсом в ноябре 2013 года. Казахстанец одержал досрочную победу, отправив американца в нокдаун во втором раунде.

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