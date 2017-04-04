Сондерса предупредили о последствиях за провокацию Головкина «трусливым Боратом» на примере Стивенса

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На прошлой неделе Сондерс и его промоутер Фрэнк Уоррен установили дедлайн для команды Головкина, чтобы те поскорее подписали контракт. Также британец призывал GGG «заткнуться и согласиться на бой» и «найти ручку» для подписания контракта.

На этот раз Сондерс решил перейти на личности и появился в футболке с надписью: «GGG — трусливый Борат. Сделай объединительный бой с Сондерсом».

Как отмечает портал Badlefthook.com, подобная провокация может подтолкнуть Головкина к скорейшему урегулированию сделку, однако это может дорого стоить Сондерсу.

«Последний человек, который проделал нечто подобное был Кертис Стивенс, который устроил импровизированные похороны Головкина. Головкин не слишком любезно отнесся к этой чрезмерной насмешке, и когда он получил возможность физически выразить свое неодобрение по поводу бравады Стивенса, то это привело к одной из самых запоминающихся реакций последних лет.

Между тем Сондерс и его команда настаивают на том, чтобы что их полностью устраивают условия Головкина по бою, который, по слухам, намечен на 10 июня в родном для GGG Казахстане, — говорится в заметке.

Напомним, Головкин встречался со Стивенсом в ноябре 2013 года. Казахстанец одержал досрочную победу, отправив американца в нокдаун во втором раунде.