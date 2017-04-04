Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29303633/
4 апреля 2017, 8:59 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина: Бой с Сондерсом будет полезен для нас

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес выразил надежду, что им удастся заключить сделку по бою с обладателем пояса WBO в этой же категории британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО).

Ранее Абель Санчес рассказал что стороны близки к завершению сделки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это вопрос к Тому Леффлеру (промоутеру GGG), но лично я бы хотел, чтобы Головкин дрался с Сондерсом, мне нравится этот бой. Это также означает, что в таком случае Геннадий будет занят в этом году. Так что бой с Сондерсом будет полезен для нас», — заявил Санчес в интервью Worldboxingnews.net.

Ранее тренер рассказал, что стороны близки к завершению сделки. Также Санчес объяснил, почему этот бой с Сондерсом так важен для команды Головкина.

Сам Сондерс неоднократно призывал Головкина «перестать тратить время и соглашаться на бой или заткнуться.» Промоутер британца Фрэнк Уоррен заверил, что на следующей неделе будет сделано важное заявление.

По информации СМИ, их бой может состояться в июне в Казахстане.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Стали известны финансовые детали переговоров между командами Головкина и «Канело»

Стали известны финансовые детали переговоров между командами Головкина и «Канело»

Стали известны финансовые детали переговоров по бою между командами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и обладателем пояса WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
4 апреля

Занковец рассказал об участии "легионеров" в тренировках и подготовке сборной Казахстана к ЧМ

Сен-Пьер был сегодня на тренировке, да? Я его не заметил - Эдуард Занковец

Санчес ответил Сондерсу на провокацию Головкина футболкой с "трусливым Боратом"