Тренер Головкина: Бой с Сондерсом будет полезен для нас
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес выразил надежду, что им удастся заключить сделку по бою с обладателем пояса WBO в этой же категории британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО).
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«Это вопрос к Тому Леффлеру (промоутеру GGG), но лично я бы хотел, чтобы Головкин дрался с Сондерсом, мне нравится этот бой. Это также означает, что в таком случае Геннадий будет занят в этом году. Так что бой с Сондерсом будет полезен для нас», — заявил Санчес в интервью Worldboxingnews.net.
Ранее тренер рассказал, что стороны близки к завершению сделки. Также Санчес объяснил, почему этот бой с Сондерсом так важен для команды Головкина.
Сам Сондерс неоднократно призывал Головкина «перестать тратить время и соглашаться на бой или заткнуться.» Промоутер британца Фрэнк Уоррен заверил, что на следующей неделе будет сделано важное заявление.
По информации СМИ, их бой может состояться в июне в Казахстане.
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