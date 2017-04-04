Тренер Головкина: Бой с Сондерсом будет полезен для нас

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«Это вопрос к Тому Леффлеру (промоутеру GGG), но лично я бы хотел, чтобы Головкин дрался с Сондерсом, мне нравится этот бой. Это также означает, что в таком случае Геннадий будет занят в этом году. Так что бой с Сондерсом будет полезен для нас», — заявил Санчес в интервью Worldboxingnews.net.

Ранее тренер рассказал, что стороны близки к завершению сделки. Также Санчес объяснил, почему этот бой с Сондерсом так важен для команды Головкина.

Сам Сондерс неоднократно призывал Головкина «перестать тратить время и соглашаться на бой или заткнуться.» Промоутер британца Фрэнк Уоррен заверил, что на следующей неделе будет сделано важное заявление.

По информации СМИ, их бой может состояться в июне в Казахстане.