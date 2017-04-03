Мюррей: Возможно, Головкин скоро покинет средний вес. Это даст возможности другим боксерам

Их поединок пройдет в рамках среднего веса и состоится 22 апреля на 11-тысячной арене Echo в Ливерпуле (Великобритания).

Стоит отметить, что Мюррей и Росадо в своей карьере встречались с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО). В обоих случаях сильнее был GGG, побеждавший нокаутом. Бой с Росадо в январе 2010 года завершился в седьмом раунде, а Мюррей в феврале 2015 года продержался 11 раундов.

«Я знаю, что у меня еще будет титул чемпиона мира, — говорит Мюррей. — В среднем весе все связано с Головкиным, а в суперсреднем было больше возможностей, поэтому я поднялся. Я сразился с лучшими парнями в этом дивизионе, но лучше себя чувствую в среднем. У Головкина почти все пояса, но, возможно, он перейдет в другой вес ради боев, которых он хочет, а это даст возможность другим».

Британец называет предстоящий бой с Росадо войной. Он считает, что болельщикам понравится предстоящий поединок.

«Росадо — качественный боец. Давайте не будет о его репутации. Он дрался со всеми лучшими парнями. Он жестко действует в бою, впрочем, как и я, так что я с нетерпением жду этого — как и болельщики, которым это точно понравится. Это будет война», — заявил Мюррей.

Добавим, что известное издание Bad Left Hook в прошлом году назвало Мюррея лучшим соперником в карьере Головкина. Для казахстанца бой с британцем завершился в 11-м раунде и стал самым долгим по продолжительности из тех, что он выигрывал досрочно.