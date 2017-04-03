Абель Санчес: Я бы хотел, чтобы Головкин дрался с Сондерсом, но это вопрос к Леффлеру

— Это вопрос к Тому Леффлеру, но лично я бы хотел, чтобы Головкин дрался с Сондерсом, мне нравится этот бой. Это также означает, что в таком случае Геннадий будет занят в этом году. Этот бой — хороший вариант для нас, — сказал Санчес.



Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в Астане в июне или июле — точная дата поединка пока неизвестна.