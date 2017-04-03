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https://sport.mail.ru/news/boxing/29300610/
3 апреля 2017, 20:05 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Я бы хотел, чтобы Головкин дрался с Сондерсом, но это вопрос к Леффлеру

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес в интервью Worldboxingnews.net прокомментировал возможный бой его подопечного с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

— Это вопрос к Тому Леффлеру, но лично я бы хотел, чтобы Головкин дрался с Сондерсом, мне нравится этот бой. Это также означает, что в таком случае Геннадий будет занят в этом году. Этот бой — хороший вариант для нас, — сказал Санчес.

Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в Астане в июне или июле — точная дата поединка пока неизвестна.
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