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https://sport.mail.ru/news/boxing/29299500/
3 апреля 2017, 18:28 | Бокс | Sports.kz

Акимат Астаны опроверг информацию о дате боя Головкина 17 июля

Столичный акимат сообщает, что информация о том, что 17 июля 2017 года состоится бой Геннадия Головкина, не соответствует действительности.

Акимат не является официальным организатором данного мероприятия и не владеет информацией по условиям проведения данного боя.

За предоставление некорректной информации руководителю Управления физической культуры и спорта города Астаны Берику Маржикпаеву объявлено замечание.

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