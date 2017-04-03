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https://sport.mail.ru/news/boxing/29297655/
3 апреля 2017, 17:01 | Бокс | Vesti.kz

«GGG — трусливый Борат». Как Сондерс провоцирует Головкина на объединительный бой

Чемпион мира по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) отметился очередным провокационным заявлением в адрес казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), владеющего поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Возможно британец и казахстанец встретятся в июне в Астане. Увеличить
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Он представил публике футболку с оскорбляющей Головкина фразой. По признанию Сондерса, ему ее подарил «случайный чувак».

На футболке написано следующее: «GGG — трусливый Борат. Сделай объединительный бой с Сондерсом».

Именно Сондерс называется главным претендентом на бой с Головкиным в Астане, который может пройти в июне. Промоутер британца Фрэнк Уоррен не скрывает факт переговоров между командами боксером. Ожидается, что официальное заявление об этом выйдет в ближайшие недели.

Ранее Сондерс призвал Головкина «заткнуться и согласиться на бой» и «найти ручку для подписи контракта». Британец уже не в первый раз использует Бората в качестве провокации возможного соперника — в 2016 году он для этого использовал игру слов Borerat (скучная крыса, Борат).

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