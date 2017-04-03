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https://sport.mail.ru/news/boxing/29297641/
3 апреля 2017, 16:51 | Бокс | Р-Спорт

Представители ФБР проведут совещание с руководством AIBA в Лозанне в мае

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев провел в Дании рабочую встречу с президентом Международной федерации любительского бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву, на которой была достигнута договоренность о проведении в мае в Лозанне полноценного совещания с международной организацией, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФБР.

На конференции, прошедшей в Москве 1 февраля, были внесены изменения в устав ФБР и упразднена должность президента. Председателем высшего наблюдательного совета единогласно был избран глава службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной. Генеральным секретарем назначен Кремлев. В соответствии с новой редакцией устава генеральный секретарь является единоличным исполнительным органом федерации, осуществляющим основную работу между конференциями организации.

«Сегодня в датском Орхусе прошла рабочая встреча с президентом Международной федерации (любительского) бокса AIBA Чинг-Куо Ву. Договорились провести в мае в Лозанне совещание с руководством AIBA, где вместе с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым будут присутствовать руководители всех направлений в Федерации бокса России. Будет налажено полное взаимодействие с AIBA, и представители от России войдут во все комиссии Международной федерации бокса», — сообщили в пресс-службе ФБР.
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Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации любительского бокса

Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации любительского бокса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские представители войдут во все комиссии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Данное решение было принято в понедельник на встрече генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева с президентом AIBA Чинг-Куо Ву.
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