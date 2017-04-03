Представители ФБР проведут совещание с руководством AIBA в Лозанне в мае
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев провел в Дании рабочую встречу с президентом Международной федерации любительского бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву, на которой была достигнута договоренность о проведении в мае в Лозанне полноценного совещания с международной организацией, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФБР.
На конференции, прошедшей в Москве 1 февраля, были внесены изменения в устав ФБР и упразднена должность президента. Председателем высшего наблюдательного совета единогласно был избран глава службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной. Генеральным секретарем назначен Кремлев. В соответствии с новой редакцией устава генеральный секретарь является единоличным исполнительным органом федерации, осуществляющим основную работу между конференциями организации.
«Сегодня в датском Орхусе прошла рабочая встреча с президентом Международной федерации (любительского) бокса AIBA
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