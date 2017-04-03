Представители ФБР проведут совещание с руководством AIBA в Лозанне в мае

На конференции, прошедшей в Москве 1 февраля, были внесены изменения в устав ФБР и упразднена должность президента. Председателем высшего наблюдательного совета единогласно был избран глава службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной. Генеральным секретарем назначен Кремлев. В соответствии с новой редакцией устава генеральный секретарь является единоличным исполнительным органом федерации, осуществляющим основную работу между конференциями организации.

«Сегодня в датском Орхусе прошла рабочая встреча с президентом Международной федерации (любительского) бокса AIBA Чинг-Куо Ву. Договорились провести в мае в Лозанне совещание с руководством AIBA, где вместе с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым будут присутствовать руководители всех направлений в Федерации бокса России. Будет налажено полное взаимодействие с AIBA, и представители от России войдут во все комиссии Международной федерации бокса», — сообщили в пресс-службе ФБР.