Н’Жикам сразится с Муратой за вакантный титул чемпиона мира WBA
Французский боксёр камерунского происхождения Хассан Н’Дам Н’Жикам сразится за вакантный титул регулярного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA с японцем Риотой Муратой (12−0−0, 9 КО), золотым призёром Олимпиады-2012.
Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 20 мая в Токио, сообщает Fightnews.
Свой последний бой Н’Жикам провёл в декабре прошлого года против Альфонсо Бланко, которого победил нокаутом. На кону стоял титул временного чемпиона WBA.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter