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3 апреля 2017, 16:47 | Бокс | Чемпионат.com

Н’Жикам сразится с Муратой за вакантный титул чемпиона мира WBA

Французский боксёр камерунского происхождения Хассан Н’Дам Н’Жикам сразится за вакантный титул регулярного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA с японцем Риотой Муратой (12−0−0, 9 КО), золотым призёром Олимпиады-2012.

Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 20 мая в Токио, сообщает Fightnews.

Свой последний бой Н’Жикам провёл в декабре прошлого года против Альфонсо Бланко, которого победил нокаутом. На кону стоял титул временного чемпиона WBA.
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