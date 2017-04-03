Н’Жикам сразится с Муратой за вакантный титул чемпиона мира WBA

Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 20 мая в Токио, сообщает Fightnews.



Свой последний бой Н’Жикам провёл в декабре прошлого года против Альфонсо Бланко, которого победил нокаутом. На кону стоял титул временного чемпиона WBA.