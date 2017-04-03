Украинский боксер Гвоздик: До конца этого года хочу побороться за титул чемпиона мира
Украинский
боксер-профессионал Александр Гвоздик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против кубинца Юніескі Гонсалеса, который состоится 8 апреля в США. Об этом сообщает 24boxing со ссылкой на портал Boxingtalk.
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«У моего соперника была хорошая любительская карьера. Он умный боксер, очень сильный и с хорошими навыками. Гонсалес любит давить. И для меня это хороший вызов».
Гвоздик добавил, что не ставит цель обязательно завершить бой досрочно. «Я не буду в этом поединке гоняться за нокаутом, главное — победа. Выиграв в этом бою, надеюсь начать переговоры о титульном поединке. Если нет, то я готов подождать еще, но хотелось бы побороться за чемпионский пояс до конца этого года», — сказал Гвоздик в интервью Boxingtalk.
Бой Александра Гвоздика с Юниески Гонсалесом состоится в городе
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