Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации любительского бокса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Представители России войдут во все комиссии AIBA. В мае в Лозанне состоится расширенная встреча руководства Федерации бокса России и AIBA», — сказал ТАСС Кремлев.

Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса России 1 февраля после упразднения должности президента организации. В настоящий момент в AIBA существуют 11 комиссий.