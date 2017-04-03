Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации любительского бокса
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские представители войдут во все комиссии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Данное решение было принято в понедельник на встрече генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева с президентом AIBA
Чинг-Куо Ву.
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«Представители России войдут во все комиссии AIBA. В мае в Лозанне состоится расширенная встреча руководства Федерации бокса России и AIBA», — сказал ТАСС Кремлев.
Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса России 1 февраля после упразднения должности президента организации. В настоящий момент в AIBA существуют 11 комиссий.
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