Глава Федерации профи-бокса Казахстана рассказал, когда будет принято окончательное решение по бою Головкина в Астане

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«Команда Головкина приедет в Астану в конце этой или в начале следующей недели. По итогам переговоров будет принято окончательное решение по вечеру бокса с его участием», — отметил Бекхожин.

Стоит отметить, что сегодня, 3 апреля, руководитель Управления спорта и физической культуры Астаны Берик Маржикпае сообщил, что Головкин подтвердил свое участие на вечере бокса, который состоится 17 июля. Представители команды казахстанского боксера опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что соперником Головкина на бой в Астане может стать чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. В качестве даты упоминались 10 и 17 июня. Еще одним вариантом для места проведения этого поединка назывался Лондон.