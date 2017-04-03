Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29294528/
3 апреля 2017, 14:09 | Бокс | Vesti.kz

Глава Федерации профи-бокса Казахстана рассказал, когда будет принято окончательное решение по бою Головкина в Астане

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин рассказал корреспонденту Vesti.kz, когда станет известно окончательное решение по вечеру бокса с участием чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBO и IBF в среднем весе Геннадия Головкина в Астане.

Вечер бокса должен состоятся в июне этого года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Команда Головкина приедет в Астану в конце этой или в начале следующей недели. По итогам переговоров будет принято окончательное решение по вечеру бокса с его участием», — отметил Бекхожин.

Стоит отметить, что сегодня, 3 апреля, руководитель Управления спорта и физической культуры Астаны Берик Маржикпае сообщил, что Головкин подтвердил свое участие на вечере бокса, который состоится 17 июля. Представители команды казахстанского боксера опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что соперником Головкина на бой в Астане может стать чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. В качестве даты упоминались 10 и 17 июня. Еще одним вариантом для места проведения этого поединка назывался Лондон.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Василий Левит победил россиянина в финале «малого чемпионата мира»

Василий Левит победил россиянина в финале «малого чемпионата мира»

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро казахстанский боксер Василий Левит стал победителем международного турнира в немецком Галле, именуемого также как «малый чемпионат мира», передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

"Кайрат" не должен спасовать. Превью к перенесенным матчам 18-го тура КПЛ

Глава Федерации профи-бокса Казахстана рассказал, когда будет принято окончательное решение по бою Головкина в Астане

Команда Головкина прокомментировала информацию о бое в Астане 17 июля