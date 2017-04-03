Джейсон Соса: Ломаченко является далеко не идеальным боксером
Претендент на титул WBO во втором полулегком весе Джейсон Соса (20−1−4, 15 КО) рассказал о предстоящем бое против Василия Ломаченко.
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«Я хочу поблагодарить Ломаченко и его команду за согласие провести бой со мной. Считаю, что Василий является далеко не идеальным боксером, и докажу это в ринге. Я полон уважения к сопернику, но морально готов его побить. Я часто был андердогом, но успех против Ломаченко позволит мне изменить свою карьеру. Я хочу быть на вершине и не сомневаюсь, что окажусь там. Намерен шокировать Ломаченко 8 апреля, — цитирует Соса BoxingScene.
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