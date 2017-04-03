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https://sport.mail.ru/news/boxing/29294521/
3 апреля 2017, 14:06 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Джейсон Соса: Ломаченко является далеко не идеальным боксером

Претендент на титул WBO во втором полулегком весе Джейсон Соса (20−1−4, 15 КО) рассказал о предстоящем бое против Василия Ломаченко.

Претендент на титул WBO во втором полулегком весе <span class=error>Джейсон</span> <span class=error>Соса</span> (20−1−4 15 КО) рассказал о предстоящем бое против Василия <span class=error>Ломаченко</span><span>.</span> Увеличить
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«Я хочу поблагодарить Ломаченко и его команду за согласие провести бой со мной. Считаю, что Василий является далеко не идеальным боксером, и докажу это в ринге. Я полон уважения к сопернику, но морально готов его побить. Я часто был андердогом, но успех против Ломаченко позволит мне изменить свою карьеру. Я хочу быть на вершине и не сомневаюсь, что окажусь там. Намерен шокировать Ломаченко 8 апреля, — цитирует Соса BoxingScene.

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