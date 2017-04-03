Аборигены съели Хука. Колонка Хрюнова

СВОЯ КОЛОНКА

Владимир ХРЮНОВ.

Эта шутка с долей правды. Латвия получила первого в своей истории чемпиона мира Майриса Бриедиса. Латыш победил по очкам Марко Хука из Германии и завоевал вакантный титул WBC в категории до 90,7 кг.

Ситуация с самим титулом имеет отдельную историю. Титул стал вакантным после того, как Тони Белью провел бой в супертяжелом весе и победил Давида Хэя. WBC присвоил ему статус почетного чемпиона, прировняв его к нынешнему мэру Киева Виталию Кличко, который теоретически также может в любой момент провести бой с действующим чемпионом. При этом есть еще один чемпион по версии этой организации — Григорий Дрозд. Статус россиянина — «чемпион в отпуске».

Главная причина поражения Марко Хука — это отсутствие промоутера. Есть такой жанр в шоу-бизнесе — танцующий певец. Марко Хук был в одном лице и боксером, и промоутером. А это две разные специальности. Компания Sauerland Event за время совместной работы с Марко породила в нем чувство дикой защищенности и вседозволенности. Он нарушал правила в каждом своем бою, одерживал сомнительные победы. Наиболее яркий пример — исход поединка с Денисом Лебедевым. Но все это сходило Хуку с рук. Благодаря влиянию промоутера, он все равно побеждал.

Первый урок был преподан Хуку в Америке в виде поражения от Кшиштофа Гловацки. Я присутствовал на том бою, и еще до начала поединка предсказал неудачу Марко. Это случилось в разговоре с Карстеном Мальманом — человеком, который после ухода боксера из Sauerland Event организовал с Хуком совместный бизнес. До нашего знакомства Мальман работал в одном из крупнейших мировых рекламных агентств. Судьба свела нас, когда я выступал в качестве промоутера Федора Чудинова, а россиян в день Победы победил в Германии Феликса Штурма и завоевал титул WBA.

Именно Мальман добился для своего клиента фантастического контракта с телеканалом RTL, использовав ситуацию братьями Кличко. Напомню, что сначала на ринг перестал выходить старший из братьев — Виталий, а затем Владимир на фоне своей семейной драмы проиграл Тайсону Фьюри, и лишился титулов. Между тем, RTL нуждался в том, чтобы и дальше показывать большой бокс — этого от канала требовали зрители и рекламодатели. Хук, благодаря своим боям под знаменами Sauerland Event, имел достаточную популярность, и богатый телеканал согласился заключить с ним соглашение.

Еще одной ошибкой Хука, помимо ухода от прежнего промоутера, стал выбор в соперники Майриса Бриедиса. Этот шаг можно сравнить с недавним просчетом матчмейкеров Эдуарда Трояновского, пригласившего на поединок Джулиуса Индонго. Выбор Бриедиса был добровольным, так как изначально планировался бой только за титул по версии IBO. Бриедис начал свою карьеру в 2009 году, но заметили его впервые, пожалуй, только 22 августа 2015 года, когда Майрис победил в Грозном Мануэля Чарра. Тот успех стал неожиданным, ведь Чарр в том бою являлся безусловным фаворитом.

Что касается субботнего боя между Хуком и Бриедисом, то Марко пробовал показать в нем все, что раньше приносило ему победы. С самого начала он пытался бить соперника локтями, удлиняя удар или просто душить в клинче. Не гнушался немецкий боксер и ударами по затылку. Для рефери — легендарного Джея Неди — подобные выходки оказались неожиданностью. Поначалу грязные приемы оставались безнаказанными, но затем рефери все же решился их пресекать.

Бриедис очень хорошо подготовился к бою, быстро показав, что он физически сильнее. Его план позволял выигрывать каждый раунд. Характерный момент: тренер Хука, известный в прошлом боксер Октай Уркал, пытаясь добиться от своего подопечного, чтобы он был внимательнее в защите, громко выкрикивал известную нам по фильмам о Великой Отечественной войне фразу «Hande hoch» — «Руки вверх». Это было перед 12-м раундом, когда Хук понимал, что победу ему может принести только нокаут. Но Марко сам едва не оказался на полу. Последний удар в бою нанес именно Бриедис. Все трое судей единогласно отдали победу латвийцу.

Если говорить о будущем нового чемпиона мира, то его проблема в том, что сейчас он герой своей страны, но вот за ее пределами интерес к Майрису невелик. Возможно, Бриедис сумеет провести домашнюю добровольную защиту, собрав целый футбольный стадион зрителей. Но вот в других странах ситуация сложнее — Майрис может выиграть у любого, а доход получить от этого сложно. Поэтому я бы предложил попробовать вернуться из отпуска Григорию Дрозду и порадовать свой родной Кемерово чемпионский боем.

Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер.