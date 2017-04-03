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https://sport.mail.ru/news/boxing/29294269/
3 апреля 2017, 13:44 | Бокс | Sports.kz

Названы сроки переговоров по бою Головкина в Астане

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал Sports.kz информацию о том, что бой казахстанского боксёра Геннадия Головкина пройдет 17 июля на стадионе «Астана Арена».

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана <span class=error>Ерлан</span> Бекхожин прокомментировал Sports.kz информацию о том что бой казахстанского боксёра Геннадия <span class=error>Головкина</span> пройдет 17 июля на стадионе <span class=error>Астана</span> Арена. Увеличить
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Напомним, что ранее руководитель Управления физической культуры и спорта города Астаны Берик Маржикпаев в ходе пресс-конференции подтвердил, что следующий бой GGG состоится этим летом в столице Казахстана.

— Переговоры по бою Головкина в Астане продолжаются. По моей информации, в конце текущей недели в Казахстан приедут представители команды Геннадия Головкина для переговоров с казахстанской стороной, и думаю, что тогда многое прояснится, — заявил Ерлан Бекхожин.

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