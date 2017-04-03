Названы сроки переговоров по бою Головкина в Астане
Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал Sports.kz информацию о том, что бой казахстанского боксёра Геннадия Головкина пройдет 17 июля на стадионе «Астана Арена».
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Напомним, что ранее руководитель Управления физической культуры и спорта города Астаны Берик Маржикпаев в ходе
— Переговоры по бою Головкина в Астане продолжаются. По моей информации, в конце текущей недели в Казахстан приедут представители команды Геннадия Головкина для переговоров с казахстанской стороной, и думаю, что тогда многое прояснится, — заявил Ерлан Бекхожин.
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