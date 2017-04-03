Названы сроки переговоров по бою Головкина в Астане

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Напомним, что ранее руководитель Управления физической культуры и спорта города Астаны Берик Маржикпаев в ходе пресс-конференции подтвердил, что следующий бой GGG состоится этим летом в столице Казахстана.



— Переговоры по бою Головкина в Астане продолжаются. По моей информации, в конце текущей недели в Казахстан приедут представители команды Геннадия Головкина для переговоров с казахстанской стороной, и думаю, что тогда многое прояснится, — заявил Ерлан Бекхожин.