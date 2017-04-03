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3 апреля 2017, 13:42 | Бокс | Vesti.kz

Команда Головкина прокомментировала информацию о бое в Астане 17 июля

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина Олег Герман в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал проведение боя казахстанца в Астане.

Сегодня было объявлено что поединок пройдет в эту дату на Астана Арене. Увеличить
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Напомним, что сегодня, 3 апреля, руководитель Управления физической культуры и спорта Берик Маржикпаев рассказал о том, что Головкин поставил свою подпись. По его словам, поединок состоится 17 июля на стадионе «Астана Арена». При этом соперником Головкина будет британец, однако его имя чиновник не уточнил.

«На сегодняшний день никакой официальной информации относительно боя Геннадия Головкина в Казахстане нет, и соответственно, ни о каких датах боя, даже предварительных, тем более, о старте продажи билетов и ценовой политике — не может идти и речи.

Что касается даты 17 июля — то, как известно, вечера бокса с участием Геннадия проводятся в субботу, поэтому, честно говоря, не могу понять, почему решили, что в Астане он будет боксировать в понедельник. Повторюсь, еще нет никакой информации по следующему бою Головкина.

Переговоры проводятся каждый день и если будет какая либо подтвержденная информация, то она будет только, подчеркиваю, только от представителей команды GGG, — заявил Олег Герман.

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