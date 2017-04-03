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https://sport.mail.ru/news/boxing/29293798/
3 апреля 2017, 13:10 | Бокс | Vesti.kz

Экс-чемпионка мира рассказала о разнице между боями Головкина с Сондерсом и Альваресом

Бывший боксер-профессионал, обладательница поясов по версиям IBF, GBU и EBU, а ныне вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказала, почему казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) приоритетнее встретиться в следующем бою с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), а не мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).

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«У меня нет сомнений, что еще один боксерский трофей в виде пояса «чемпиона WBO», который на данный момент принадлежит британцу, первичен для Геннадия, чем более выгодный с точки зрения коммерческой составляющей бой с мексиканцем. Получить шанс завоевать пятый пояс чемпиона мира, обладая при этом четырьмя — это очень и очень привлекательно. Поэтому, думаю, Геннадий хотел бы получить такой бой и воспользоваться таким шансом. Однако желание боксера — это далеко не все в бизнесе под названием «профессиональный бокс».

Слишком много пазлов должно сложиться, чтобы такой бой состоялся. Это и удовлетворение финансовых запросов Сондерса, и санкционирование такого боя всеми другими боксерскими федерациями-организациями, стыковка всех телевизионных дел, да и здоровье двух боксеров-участников. В информационном поле сейчас много ходит информации о том, что якобы команды в целом имеют согласие на этот бой. Однако давайте дождемся официального объявления, потому что слухи не всегда реализуются. Бой с Альваресом, я думаю, это следующий шаг после Сондерса, — поделилась Шатерникова.

Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин в своем последнем бою 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) и защитил свои пояса. Теперь на счету GGG 37 побед и ни одного поражения. Следующий бой казахстанец может провести в Астане. Возможным соперником казахстанца называют британца Билли Джо Сондерса, владеющего поясом WBO. Тренер Головкина Абель Санчес рассказал о значимости объединительного поединка, а Сондерс призвал возможного соперника к активным действиям.
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