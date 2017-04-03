Экс-чемпионка мира рассказала о разнице между боями Головкина с Сондерсом и Альваресом

«У меня нет сомнений, что еще один боксерский трофей в виде пояса «чемпиона WBO», который на данный момент принадлежит британцу, первичен для Геннадия, чем более выгодный с точки зрения коммерческой составляющей бой с мексиканцем. Получить шанс завоевать пятый пояс чемпиона мира, обладая при этом четырьмя — это очень и очень привлекательно. Поэтому, думаю, Геннадий хотел бы получить такой бой и воспользоваться таким шансом. Однако желание боксера — это далеко не все в бизнесе под названием «профессиональный бокс».

Слишком много пазлов должно сложиться, чтобы такой бой состоялся. Это и удовлетворение финансовых запросов Сондерса, и санкционирование такого боя всеми другими боксерскими федерациями-организациями, стыковка всех телевизионных дел, да и здоровье двух боксеров-участников. В информационном поле сейчас много ходит информации о том, что якобы команды в целом имеют согласие на этот бой. Однако давайте дождемся официального объявления, потому что слухи не всегда реализуются. Бой с Альваресом, я думаю, это следующий шаг после Сондерса, — поделилась Шатерникова.