Экс-чемпионка мира рассказала о разнице между боями Головкина с Сондерсом и Альваресом
Бывший
боксер-профессионал, обладательница поясов по версиям IBF, GBU и EBU, а ныне вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказала, почему казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) приоритетнее встретиться в следующем бою с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), а не мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).
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«У меня нет сомнений, что еще один боксерский трофей в виде пояса «чемпиона WBO», который на данный момент принадлежит британцу, первичен для Геннадия, чем более выгодный с точки зрения коммерческой составляющей бой с мексиканцем. Получить шанс завоевать пятый пояс чемпиона мира, обладая при этом четырьмя — это очень и очень привлекательно. Поэтому, думаю, Геннадий хотел бы получить такой бой и воспользоваться таким шансом. Однако желание боксера — это далеко не все в бизнесе под названием «профессиональный бокс».
Слишком много пазлов должно сложиться, чтобы такой бой состоялся. Это и удовлетворение финансовых запросов Сондерса, и санкционирование такого боя всеми другими боксерскими
Напомним, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин в своем последнем бою 18 марта в
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