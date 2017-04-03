Почему следующий поединок Головкина точно не состоится 17 июля

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Геннадий Головкин провел на профессионально ринге 37 поединков. В каждом из них он одержал победу, а в 33 случаях — досрочно. На сегодняшний день — он обладатель четырех поясов чемпиона мира. Свой первый бой в США Головкин провел 1 сентября 2012 года. С 2015 года (17 октября) GGG приобрел звездный статус и начал выступать на рынке платного телевидение (по системе PPV на телеканале HBO). Последний раз он выходил на ринг 18 марта 2017 года. Соперником чемпиона стал американец Дэниэл Джейкобс, которого он победил решением судей.

Так вот, Головкин большинство своих боев провел в выходные дни. Ни разу в карьере он не дрался в понедельник. А с тех пор, как добился лидерства и больших контрактов, каждый вечер бокса с Головкиным в главных ролях прошел в уикенд. Это самый оптимальный вариант для всех: боксеров, зрителей, телевидения. И самое главное — у GGG сейчас контракт с HBO.

Названая Маржикпаевым дата выпадает на самую трудную часть недели — начало. То есть, 17 июля — это понедельник. И слишком сомнительно, что команда Головкина была согласна на это. Тем более, что больше никаких подробностей сообщено не было.

Напомним, ранее сообщалось, что бой Головкина в Астане может пройти против британца Билли Джо Сондерса. В качестве даты упоминались 10 и 17 июня. Кроме того, данный поединок также может пройти и в Лондоне.