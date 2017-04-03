Мистер X, или кто из британцев может приехать в Астану на бой с Головкиным

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1. Билли Джо Сондерс (24−0−0, 12 КО).

Естественно, британец номер один в среднем весе, это 27-летний Сондерс. Обладатель пояса чемпиона мира WBO в дивизионе, самая желаемая цель для команды казахстанца. Возможно, помехой к подписанию контракта служат финансовые потребности сторон или иные условия соглашения, но на словах Билли Джо готов выйти на ринг в Астане.

Отметим, что он никогда в профессиональной карьере не боксировал за пределами Великобритании, а тут такой опасный дебют. Если стороны придут к согласию, то этот поединок станет одним из самых значимых событий в году. В современном профессиональном боксе абсолютный чемпион мира, это большая редкость. Пойдет ли на такой риск Сондерс? Ответ мы скоро получим.

2. Энди Ли (35−3−1, 24 КО).

Ирландец базируется в Лондоне, и по степени реальности в соперники казахстанцу занимает второе место после Сондерса. В свое время, еще владея поясом Всемирной боксерской организации, Ли старался обходить Головкина стороной. Теперь, когда титулов у него нет, 32-летний боксер решил выйти на ринг против казахстанца.

В ряду своих «соотечественников» с Туманного Альбиона Энди Ли выглядит одной из самых сильных оппозиций. Его уверенная победа над крепким российским боксером Матвеем Коробовым тому лучшее подтверждение. Правда, поражение от Сондерса и Хулио Сезара Чавеса-младшего чуть портят общую картину хорошего послужного списка.

3. Крис Юбенк-младший (24−1−0, 19 КО).

Этот парень может «побить любого», как утверждает его известный отец. Сам Крис видимо потерял надежду на титулы в среднем весе, и поднялся на категорию тяжелее. Правда, если перед ним появится реальный шанс на большой пояс, он без сомнений «сделает вес». Юбенк, как и Сондерс, любит принимать соперников на своем поле, но пояса Головкина могут заманить его в Астану.

Наверное, по рейтингу и значимости бой с Юбенком уступает встречам с Сондерсом и Ли, но этот британский боксер с отцом уже наговорили в СМИ на несколько боев с казахстанцем, так может дать им шанс проявить себя на ринг? Или снова найдется причина не биться с Головкиным?

4. Джеймс ДиГейл (23−1−1, 14 КО), Джордж Гроувз (25−3−0, 18 КО) и Каллум Смит (22−0−0, 17 КО).

В виду отсутствия другой топовой оппозиции с Британских островов в среднем дивизионе, обратимся ко второму среднему весу. Есть три подходящих боксера, входящих в ТОП-6, и не прочь пополнить свою титульную доску. Ну если ДиГейлу с Гроувзом и в суперсреднем живется неплохо, ведь они чемпионы мира, то Смит может рискнуть своим «рекордсом», и приехать в Казахстан.

5. Карл Фроч (33−2−0, 24 КО).

Невероятный вариант, для осуществления боя с которым Головкину не придется «гонять вес». Ветеран вроде бы «завязал» с боксом, но ради хорошего гонорара мог бы и рискнуть еще раз здоровьем. Тем более, он не раз говорил, что казахстанец для него не оппонент, ведь бился за карьеру и с более сильными парнями.

Если это все же Фроч, то 39-летнему боксеру должно хватить времени, чтобы вернуть себе былые кондиции: британец не выходил на ринг с мая 2014 года. Если этот бой состоится, то может претендовать на статус «самого звездного в карьере Головкина».

Напомним, в столичном акимате сообщили, что поединок казахстанца Геннадия Головкина с британцем, имя которого не уточняется, пройдет в июле. Возможным вариантом для поединка называют чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации Билли Джо Сондерса, который призывает Головкина к активным действиям.