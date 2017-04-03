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https://sport.mail.ru/news/boxing/29293014/
3 апреля 2017, 12:44 | Бокс | Sports.kz

Тренер Котовой рассказал про ее подготовку к бою с Шариповой

Тренер российского боксера и бойца Виктории Котовой Сергей Мусабеков рассказал редактору портала AllFight.Ru о том, как проходила подготовка его подопечной к поединку с казахстанкой Фирузой Шариповой. Также он поделился мнением о перспективах развития карьеры Котовой.

Тренер российского боксера и бойца Виктории <span class=error>Котовой</span> Сергей <span class=error>Мусабеков</span> рассказал редактору портала AllFight.Ru о том как проходила подготовка его подопечной к поединку с <span class=error>казахстанкой</span> <span class=error>Фирузой</span> <span class=error>Шариповой</span>. Также он поделился мнением о перспективах развития карьеры <span class=error>Котовой</span>. Увеличить
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— Расскажите, как проходила подготовка Виктории к бою с Фирузой Шариповой?
— Подготовка у нас находится в завершающей стадии. В основном работаем над физической выносливостью, тактикой. Потому как Фируза очень сильный боксер, стараемся больше работать над передвижением, развиваем игровую и темповую манеру ведения боя. Потому что Фируза бьющая, может нокаутировать.

— Что можете сказать о технике Шариповой?
— У Фирузы южно-казахстанская школа бокса, которая известна на весь мир. Силовая манера ведения боя, давление, подготовка и проведение акцентированных ударов. В общем она уже профессионально работает сейчас — не как любитель, а как профессионал.

— Какие перспективы видите для Котовой в профи-боксе?
— У Виктории есть огромное желание выступать не только в профи-боксе, но и в кикбокинге. Ногами она тоже очень хорошо работает. Если она продолжит подготовку и будет сосредоточена только на ней, отложив семейные дела, у нее все получится. Но и от соперников будет зависеть, как она будет продвигаться. При этом Виктория у нас все-таки мама, у нее ребенок. А маленькие дети часто болеют. Если она не будет отвлекаться на это от тренировочного процесса, то в дальнейшем можно рассчитывать на высокие результаты.

Напомним, Виктория Котова и Фируза Шарипова проведут бой 7 апреля в «Академии бокса» в Москве. В дальнейших планах казахстанской спортсменки — выход на титул чемпионки мира по версии WBC в июле текущего года.

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