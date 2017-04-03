Тренер Котовой рассказал про ее подготовку к бою с Шариповой
Тренер российского боксера и бойца Виктории Котовой Сергей Мусабеков рассказал редактору портала AllFight.Ru о том, как проходила подготовка его подопечной к поединку с казахстанкой Фирузой Шариповой. Также он поделился мнением о перспективах развития карьеры Котовой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Расскажите, как проходила подготовка Виктории к бою с Фирузой Шариповой?
— Подготовка у нас находится в завершающей стадии. В основном работаем над физической выносливостью, тактикой. Потому как Фируза очень сильный боксер, стараемся больше работать над передвижением, развиваем игровую и темповую манеру ведения боя. Потому что Фируза бьющая, может нокаутировать.
— Что можете сказать о технике Шариповой?
— У Фирузы
— Какие перспективы видите для Котовой в
— У Виктории есть огромное желание выступать не только в
Напомним, Виктория Котова и Фируза Шарипова проведут бой 7 апреля в «Академии бокса» в Москве. В дальнейших планах казахстанской спортсменки — выход на титул чемпионки мира по версии WBC в июле текущего года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter