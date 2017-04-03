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https://sport.mail.ru/news/boxing/29293013/
3 апреля 2017, 12:23 | Бокс | Sports.kz

СМИ рассказали о переговорах Головкина и Сондерса

Сайт Boxingnewsonline.net пишет, что промоутеры Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, действительно хотят как можно скорее подписать контракты о проведении боя, сообщает Sports.kz.

Сайт Boxingnews<span class=stop>online</span>.net пишет что промоутеры Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> и <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Уоррен</span> действительно хотят как можно скорее подписать контракты о проведении боя сообщает Sports.kz. Увеличить
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«На протяжении нескольких последних недель Леффлер и Уоррен постоянно созванивались. И это несмотря на то, что у них впереди важные бои их других клиентов на следующих выходных: у Уоррена 8 апреля в Манчестере поединок Лиам Смит — Лиам Уильямс, а боец Леффлера, Александр Усик, в эту же дату дерется в США», — пишет Boxingnewsonline.net.

Ожидается, что соглашение о бое Головкин — Сондерс будет оформлено до конца недели, а сам поединок пройдет 17 июля в Астане.

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