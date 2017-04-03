СМИ рассказали о переговорах Головкина и Сондерса

«На протяжении нескольких последних недель Леффлер и Уоррен постоянно созванивались. И это несмотря на то, что у них впереди важные бои их других клиентов на следующих выходных: у Уоррена 8 апреля в Манчестере поединок Лиам Смит — Лиам Уильямс, а боец Леффлера, Александр Усик, в эту же дату дерется в США», — пишет Boxingnewsonline.net.



Ожидается, что соглашение о бое Головкин — Сондерс будет оформлено до конца недели, а сам поединок пройдет 17 июля в Астане.