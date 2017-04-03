СМИ рассказали о переговорах Головкина и Сондерса
Сайт Boxingnewsonline.net пишет, что промоутеры Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, действительно хотят как можно скорее подписать контракты о проведении боя, сообщает Sports.kz.
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«На протяжении нескольких последних недель Леффлер и Уоррен постоянно созванивались. И это несмотря на то, что у них впереди важные бои их других клиентов на следующих выходных: у Уоррена 8 апреля в Манчестере поединок Лиам Смит — Лиам Уильямс, а боец Леффлера, Александр Усик, в эту же дату дерется в США», — пишет Boxingnewsonline.net.
Ожидается, что соглашение о бое Головкин — Сондерс будет оформлено до конца недели, а сам поединок пройдет 17 июля в Астане.
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