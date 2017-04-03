Будет ли стоить приглашение Флойда Мейвезера в Казахстан «бешеных» денег?
Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что приглашение
экс-лидера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории американца Флойда Мейвезера-младшего не потребует больших затрат.
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«Конечно если приглашать отдельно того же Мейвезера, то денег придется заплатить немало. Однако, учитывая предстоящую конвенцию WBC, можно все красиво подать и договориться с любой звездой бокса. Тем более, приглашает их сам WBC. Несомненно наша сторона возьмет на себя расходы по размещению гостей, но бешеные деньги тратиться не будут», — отметил Бекхожин.
Ранее в казахстанских СМИ появилась информация, о том, что
Стоит отметить, что американский боксер является приглашенным гостем на конвенцию WBC. С предварительным списком гостей казахстанского форума боксеров вы можете ознакомится здесь.
Напомним, конвенция WBC пройдет в Астане в период с 31 августа по 9 сентября. Всего в мероприятии примут участие до 500 делегатов: совет директоров WBC, действующие чемпионы мира и претенденты на это звание, известнейшие функционеры, менеджеры и промоутеры, судейский корпус WBC и супервайзеры, а также спикеры в области медицины и волонтерские организации.
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