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https://sport.mail.ru/news/boxing/29292013/
3 апреля 2017, 11:48 | Бокс | Vesti.kz

Будет ли стоить приглашение Флойда Мейвезера в Казахстан «бешеных» денег?

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что приглашение экс-лидера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории американца Флойда Мейвезера-младшего не потребует больших затрат.

Конвенция WBC состоится в Астане в период с 31 августа по 9 сентября. Увеличить
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«Конечно если приглашать отдельно того же Мейвезера, то денег придется заплатить немало. Однако, учитывая предстоящую конвенцию WBC, можно все красиво подать и договориться с любой звездой бокса. Тем более, приглашает их сам WBC. Несомненно наша сторона возьмет на себя расходы по размещению гостей, но бешеные деньги тратиться не будут», — отметил Бекхожин.

Ранее в казахстанских СМИ появилась информация, о том, что Мейвезер-младший может посетить Казахстан лишь за большой гонорар.

Стоит отметить, что американский боксер является приглашенным гостем на конвенцию WBC. С предварительным списком гостей казахстанского форума боксеров вы можете ознакомится здесь.

Напомним, конвенция WBC пройдет в Астане в период с 31 августа по 9 сентября. Всего в мероприятии примут участие до 500 делегатов: совет директоров WBC, действующие чемпионы мира и претенденты на это звание, известнейшие функционеры, менеджеры и промоутеры, судейский корпус WBC и супервайзеры, а также спикеры в области медицины и волонтерские организации.

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