Объявлены дата и место проведения следующего боя Головкина с британцем

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По словам руководителя Управления физической культуры и спорта Берика Маржикпаева, поединок состоится 17 июля на стадионе «Астана Арена», вмещаюшей 30 тысяч зрителей. При этом соперником Головкина будет британец, однако его имя чиновник не уточнил.

«Уже известно, что бой будет 17 июля. Головкин поставил свою подпись. Бой будет с британцем у нас на стадионе “Астана Арена”. Поэтому готовьтесь, копите деньги, думаю, билеты будут недешевыми. Нужно подождать еще, я думаю, недели две, чтобы все стало ясно. Это ведь профессиональный бокс, который уже превратился в бизнес. Сам я думаю, что билеты будут стоить 10−15 тысяч тенге», — цитирует Маржикпаева Tengrinews.kz.

Добавим, что наиболее вероятным соперником Головкина на июнь назывался британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО), владеющий поясом WBO в средней категории. Сообщалось, что стороны ведут переговоры.

Сам Сондерс ранее призвал Головкина перестать тратить время и соглашаться на бой или заткнуться. Промоутер британца Фрэнк Уоррен заверил, что на следующей неделе будет сделано важное заявление. В свою очередь тренер GGG Абель Санчес рассказал, что стороны близки к завершению сделки.