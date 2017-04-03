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https://sport.mail.ru/news/boxing/29291722/
3 апреля 2017, 11:07 | Бокс | Sports.kz

Фируза Шарипова: Бой с Котовой — то, что мне нужно в качестве разминки перед титульным поединком

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова поделилась с редактором портала AllFight.Ru своим мнением о будущей сопернице Виктории Котовой, а также рассказала о том, как проходит ее подготовка к этому бою.

Первая девушка в <nobr>профи-боксе</nobr> из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> поделилась с редактором портала AllFight.Ru своим мнением о будущей сопернице Виктории <span class=error>Котовой</span> а также рассказала о том как проходит ее подготовка к этому бою. Увеличить
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— Планировалось, что бой будет не раньше 22 апреля. Успеваете подготовиться? Как настрой?
— На прошлой неделе я провела несколько успешных спаррингов. Поговорили с командой и решили, что можем проводить бой уже 7 апреля. Как раз в «Академии бокса», где я тренируюсь, будет вечер профессионального бокса, который пройдет в клубном формате. Это именно то, что мне нужно после травмы, в качестве разминки перед титульным боем. Настрой очень хороший, боевой. Тем более приехал мой муж, который всегда очень сильно меня поддерживает. В целом все хорошо.

Конечно, хотелось бы побыстрее уже выйти на титульный поединок, и этот бой я рассматриваю только как часть подготовки к нему. Мы уже сейчас готовы проводить бой за звание чемпионки мира, но из-за того, что некоторые наши партнеры не выполнили свои контрактные обязательства, нам приходится переносить этот поединок на лето.

— Что можете сказать о сопернице?
— Виктория Котова высокая, волевая, с характером. Ей 30 лет, она уже успела многое повидать. Она знает мои слабые места. Виктория не слишком давно вернулась в большой спорт после декретного отпуска, она жадна и голодна до побед. Но независимо от ее планов у меня настрой только на победу. Я не буду отталкиваться от соперницы, просто выйду на ринг и сделаю свою работу. Мы идем к своей цели, и я давно готова абсолютно к любым соперникам.

Напомним, Фируза Шарипова проведет следующий бой 7 апреля в «Академии бокса» в Москве. Ее соперницей станет россиянка Виктория Котова. В дальнейших планах казахстанской спортсменки — выход на титул чемпионки мира по версии WBC в июле текущего года.

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