— Планировалось, что бой будет не раньше 22 апреля. Успеваете подготовиться? Как настрой?

— На прошлой неделе я провела несколько успешных спаррингов. Поговорили с командой и решили, что можем проводить бой уже 7 апреля. Как раз в «Академии бокса», где я тренируюсь, будет вечер профессионального бокса, который пройдет в клубном формате. Это именно то, что мне нужно после травмы, в качестве разминки перед титульным боем. Настрой очень хороший, боевой. Тем более приехал мой муж, который всегда очень сильно меня поддерживает. В целом все хорошо.

Конечно, хотелось бы побыстрее уже выйти на титульный поединок, и этот бой я рассматриваю только как часть подготовки к нему. Мы уже сейчас готовы проводить бой за звание чемпионки мира, но из-за того, что некоторые наши партнеры не выполнили свои контрактные обязательства, нам приходится переносить этот поединок на лето.

— Что можете сказать о сопернице?

— Виктория Котова высокая, волевая, с характером. Ей 30 лет, она уже успела многое повидать. Она знает мои слабые места. Виктория не слишком давно вернулась в большой спорт после декретного отпуска, она жадна и голодна до побед. Но независимо от ее планов у меня настрой только на победу. Я не буду отталкиваться от соперницы, просто выйду на ринг и сделаю свою работу. Мы идем к своей цели, и я давно готова абсолютно к любым соперникам.

Напомним, Фируза Шарипова проведет следующий бой 7 апреля в «Академии бокса» в Москве. Ее соперницей станет россиянка Виктория Котова. В дальнейших планах казахстанской спортсменки — выход на титул чемпионки мира по версии WBC в июле текущего года.